Secondo resoconto con i tornei delle altre poker room. E' andato a '._Eiffell_.' l'evento targato Millions Series mentre 'DotComDestroyer' e 'FrancescoTenag00' hanno vinto Master 6 Max e Money Night.

Partiamo dal Big KO (119 entries per 16.200 euro di prize pool) delle Millions Series di 888poker dove ha prevalso '._Eiffell_.', primo per 3.179 euro, sul runner up 'D3tyroj' (€2.107). Sul podio è salito pure il buon 'streetwolf.9' (€1.671) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'cate5252' (€1.286), 'ilbuontempo' (€831), 'jetmarino_jr' (€988), 'Blissey94' (€566), 'Edyalex68' (€500) e 'copcin61' (€375).



Sono andati invece ad uno scatenato 'DotComDestroyer', che ha superato in volata 'AsKySpLaSh' (€1.521), 'Do0oPoH' (€1.079), 'Killuifuplay1' (€834), Andrea 'Andreacigna' Pini (€687) e 'RISPETTERIA' (€540), i 2.453 euro proposti dal Master 6 Max (109 entries per 9.810 euro di montepremi totale) del network iPoker.



Successo, infine, per 'FrancescoTenag00' nel solito Money Night (6.500 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame). Per il vincitore è arrivato un bottino da 1.486 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'guccigucci' (€1.061), 'fumodopo' (€763), '___HERDONIA___' (€553), 'GrandeSSLazio' (€395), 'saviciro57' (€302), 'Abelbalbo83' (€234), 'devden' (€181) e 'CapoDeiCani' (€145).



Successi per '._Eiffell_.', 'DotComDestroyer' e 'FrancescoTenag00'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big KO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 119

Montepremi Totale: €16.200

Final Table Pay Out



._Eiffell_. - €3.179

D3tyroj - €2.107

streetwolf.9 - €1.671

cate5252 - €1.286

ilbuontempo - €831

jetmarino_jr - €988

Blissey94 - €566

Edyalex68 - €500

copcin61 - €375



Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 109

Montepremi Totale: €9.810

Final Table Pay Out



DotComDestroyer - €2.453

AsKySpLaSh - €1.521

Do0oPoH - €1.079

Killuifuplay1 - €834

Andrea 'Andreacigna' Pini - €687

RISPETTERIA - €540



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 120

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



FrancescoTenag00 - €1.486

guccigucci - €1.061

fumodopo - €763

___HERDONIA___ - €553

GrandeSSLazio - €395

saviciro57 - €302

Abelbalbo83 - €234

devden - €181

CapoDeiCani - €145