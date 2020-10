Venerdì sera da incorniciare per 'FortuneStreet', protagonista nel Night on Stars. E' andato alla grande anche Andrea 'Andreacigna' Pini che si è preso il Need for Speed Turbo dove ha chiuso secondo Carmine 'ezechiele94' Claps. Ecco il report...

Iniziamo dal NoS, 219 entries per quasi 20.000 euro di montepremi totale, che ha registrato l'exploit di 'FortuneStreet'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 3.855 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, il runner up 'hairfun14' (€2.851), il terzo classificato 'mariocrys' (€2.109) e il buon Giuseppe 'gscordo' Scordo che ha chiuso settimo per 631 euro di premio.



E' andato invece ad Andrea 'Andreacigna' Pini il Need for Speed Turbo da 7.470 euro di prize pool (83 entries). Il livornese si è imposto, per 1.818 di bottino, dopo aver superato in heads up il comunque positivo Carmine 'ezechiele94' Claps (€1.358). Sul podio è salito pure 'giannuzzu090' (€1.015) mentre si sono fermati sul più bello 'leon701' (€758), 'Mazzei67' (€566), 'nimanofredda' (€423), 'Lelito096' (€316), 'pulces85' (€236) e 'Falce-Oscura' (€213).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars del pomeriggio, che metteva in palio un montepremi da 8.325 euro (185 entries), contrassegnato dallo spunto vincente piazzato da 'dexxx23' (€1.653) ai danni dei rivali 'Dezva' (€1.226), 'Luigi_1502' (€910), 'Zibbibboshock98' (€675), 'SOLOBIMBA' (€501), 'balbo83' (€371), 'elestars' (€276), 'joly1991' (€204) e 'uchiufort92' (€204).



NoS a 'FortuneStreet'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 219

Montepremi Totale: €19.710

Final Table Pay Out



FortuneStreet - €3.855

hairfun14 - €2.851

mariocrys - €2.109

KINGHEDER - €1.560

balbo83 - €1.154

mareknap92 - €854

Giuseppe 'gscordo' Scordo - €631

cantalupense - €467

VD_Gambler - €345



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 83

Montepremi Totale: €7.470

Final Table Pay Out



Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.818

Carmine 'ezechiele94' Claps - €1.358

giannuzzu090 - €1.015

leon701 - €758

Mazzei67 - €566

nimanofredda - €423

Lelito096 - €316

pulces85 - €236

Falce-Oscura - €213



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 185

Montepremi Totale: €8.325

Final Table Pay Out



dexxx23 - €1.653

Dezva - €1.226

Luigi_1502 - €910

Zibbibboshock98 - €675

SOLOBIMBA - €501

balbo83 - €371

elestars - €276

joly1991 - €204

uchiufort92 - €204