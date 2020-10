Si sono chiusi tutti con un accordo i tornei più importanti del sabato targato PS. Ecco il report...

Iniziamo dal Night on Stars, da oltre 21.000 euro di montepremi totale (237 entries), dove 'sfloshaltrip' (3.509), 'ISABOO'21' (€3.294) e 'GuillermoBrown' (€2.602) hanno deciso di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'CerchioQuadro' (€1.662), 'raveon23888' (€1.228), 'AwizardA' (€908), 'pippo45b' (€671), 'MADPLAYER77' (€496) e '96Fischietto' (€367).



Deal, ma in questo caso a 2, anche nel Need for Speed Turbo da quasi 8.000 euro in montepremi (88 entries) e nell'Afternoon on Stars da 50 euro di buy in e da 10.305 euro di prize pool (229 entries).



Nel primo MTT i player 'baturino' e 'MAW94' si sono divisi 1.632 euro a testa al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'MCesar13' (€1.017), 'PEZZOBET' (€748), 'anima211' (€550), 'fashion82339' (€404), Giancarlo 'frezzag' Frezza (€297), Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€261) e 'giobi13' (€228).



Nell'altro sono stati 'cavourx' (€1.751) e 'HoodieMelo23' (€1.692) a scendere a patti non appena è stato eliminato il terzo incomodo 'RickyKaka'90' (€1.067). Final table anche per 'xmodax' (€782), 'spoonriver7' (€573), 'Valamarco96' (€420), 'Akin4t0r' (€308), 'Elmerendero_luc' (€226) ed 'erikkk95' (€226).



I risultati dei tornei di PS



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 237

Montepremi Totale: €21.330

Final Table Pay Out



sfloshaltrip - €3.509*

ISABOO'21 - €3.294*

GuillermoBrown - €2.602*

CerchioQuadro - €1.662

raveon23888 - €1.228

AwizardA - €908

pippo45b - €671

MADPLAYER77 - €496

96Fischietto - €367



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 88

Montepremi Totale: €7.920

Final Table Pay Out



baturino - €1.632*

MAW94 - €1.632*

MCesar13 - €1.017

PEZZOBET - €748

anima211 - €550

fashion82339 - €404

Giancarlo 'frezzag' Frezza - €297

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €261

giobi13 - €228



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 229

Montepremi Totale: €10.305

Final Table Pay Out



cavourx - €1.751*

HoodieMelo23 - €1.692*

RickyKaka'90 - €1.067

xmodax - €782

spoonriver7 - €573

Valamarco96 - €420

Akin4t0r - €308

Elmerendero_luc - €226

erikkk95 - €226



*Deal