Sono cominciati gli eventi 30/30 targati PS. Ottimo inizio per 'Falketto85' e 'Leon281988' che si sono rispettivamente presi la vetta nel Sunday Special e nel Sunday Evening Progressive KO. Ecco il report...

30/30 - Partiamo proprio dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nel Sunday Special, da 151.200 euro di montepremi, sono rimasti in corsa 409 player unici su ben 5.600 entries totali. Al momento troviamo in testa lo scatenato 'Falketto85' con oltre 600.000 gettoni virtuali. Seguono 'sabicuzzz1' con 566.499, 'CenzoAK' con 538.672, 'ielly' con 529.693, 'pask1993' con 484.372, 'Il_Guppy58' con 476.610, 'spongebobore' con 476.295, 'An3r3s' con 448.778, 'TwoSpoonsS' con 433.462 e 'oblomov1993' con 424.097.



C'è invece 'Leon281988', con quasi 300.000 gettoni, in vetta al Sunday Evening Progressive KO da 45.441 euro in prize pool (1.683 entries). Podio temporaneo anche per 'lordluke85' e 'ds87-J9' che, con 234.818 e 208.627, precedono nell'ordine 'strusone' (191.561), 'davidoff8903' (190.363), 'incorvaia94' (180.411), Gianluigi 'speach_90' Ortu (174.636), 'HEEGO' (173.630), 'elguapo1986' (170.477) e 'MementMoney' (169.961).



E passiamo agli eventi già andati in archivio e nel dettaglio ai 3 deal registrati nell'Afternoon on Stars (743 entries per 20.061 euro), Warm Up (726 entries per 19.602 euro) e Need for Speed (962 entries per 25.974 euro).



Nel primo sono stati 'Salvo_pro92' (€2.634) e 'Lucabsnpino' (€2.928) a scendere a patti dopo l'eliminazione degli altri finalisti 'raffasaronno' (€1.667), 'NEVIO1953' (€1.196), 'maritom96' (€858), 'Wu_Ranay' (€616), 'Tr4n3L' (€442), 'H1tt0un0tt0' (€317), 'sciuock' (€261). Negli altri 2 l'accordo è stato siglato, sempre prima dell'heads up decisivo, da 'joly1991' (€2.768), 'F-35A' (€2.662), 'ANMONTA78' (€3.569) e 'Adelpower08' (€3.369).



Successo netto, infine, per il player 'incorvaia94' (€1.587) nel Sunday Omaha Progressive KO da 9.450 euro di montepremi (350 entries).



Oggi i Day2 del Sunday Special e dell'Evening PKO



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



30/30 Evento 05: Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 5.600

Montepremi Totale: €151.200

Player Left: 409

TOP TEN DAY1



1. Falketto85 - 600.427

2. sabicuzzz1 - 566.499

3. CenzoAK - 538.672

4. ielly - 529.693

5. pask1993 - 484.372

6. Il_Guppy58 - 476.610

7. spongebobore - 476.295

8. An3r3s - 448.778

9. TwoSpoonsS - 433.462

10. oblomov1993 - 424.097



30/30 Evento 03: Sunday Evening Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.683

Montepremi Totale: €45.441

Player Left: 86

TOP TEN DAY1



1. Leon281988 - 297.075

2. lordluke85 - 234.818

3. ds87-J9 - 208.627

4. strusone - 191.561

5. davidoff8903 - 190.363

6. incorvaia94 - 180.411

7. Gianluigi 'speach_90' Ortu - 174.636

8. HEEGO - 173.630

9. elguapo1986 - 170.477

10. MementMoney - 169.961



30/30 Evento 01: Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 743

Montepremi Totale: €20.061

Final Table Pay Out



Salvo_pro92 - €2.634*

Lucabsnpino - €2.928*

raffasaronno - €1.667

NEVIO1953 - €1.196

maritom96 - €858

Wu_Ranay - €616

Tr4n3L - €442

H1tt0un0tt0 - €317

sciuock - €261



*Deal



30/30 Evento 02: Warm Up [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 726

Montepremi Totale: €19.602

Final Table Pay Out



joly1991 - €2.768*

F-35A - €2.662*

frakkalagan - €1.620

SailonWave - €1.159

r_secret_7 - €829

eltapiro - €593

francoquaran - €424

MoChuisle7 - €303

infariot80 - €217



*Deal



30/30 Evento 04: Sunday Omaha Progressive KO [€5.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 350

Montepremi Totale: €9.450

Final Table Pay Out



incorvaia94 - €1.587

PokerManzo92 - €1.207

PURICELLI - €510

Paiass - €391

peppeCT7121 - €333

gungun2007 - €255

tigrenera007 - €160

M.Ghiglione - €144

faenzd - €229



30/30 Evento 06: Need for Speed [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 962

Montepremi Totale: €25.974

Final Table Pay Out



ANMONTA78 - €3.569*

Adelpower08 - €3.369*

CULOdiLATTA - €2.040

ProfessoreY - €1.446

LCROMA - €1.025

guevara68 - €727

1984198 - €515

Alessio 'deceptionnnn' Fratti - €365

MoChuisle7 - €259



*Deal