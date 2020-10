Secondo resoconto di giornata con i domenicali delle altre poker room. Bel colpo per 'grino57' che si è preso il Big Sunday delle Million Series. Restano aperti Explosive e Super Sunday dove comandano 'AAeroNaticAA' e Riccardo 'Runit2ice' Bonelli.

Ma iniziamo dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nell'Explosive Sunday del network iPoker (363 entries per 32.670 euro di montepremi totale) si è registrato l'ottimo Day1 del player 'AAeroNaticAA' che, grazie ad uno stack da 305.145 gettoni virtuali, si è messo dietro i comunque positivi '9500973', al momento secondo con 271.398, e 'k1ngre9816g', terzo con 266.331. Tra i migliori troviamo anche 'Equ1l1br1um' (265.872), 'miracolo98' (224.705), 'Stemorr84' (199.138), 'DreamTV' (189.754), 'Killuifuplay1' (175.262), 'alexcb7' (174.078) e 'fralu4ever' (167.136).



L'ha conquistata invece il buon Riccardo 'Runit2ice' Bonelli la vetta temporanea del Super Sunday (20.000 euro garantiti) targato Betaland (MicroGame). Il regular ha chiuso il Day1 con 236.626 gettoni. Seguono, nell'ordine, 'thekid2' (207.738), 'assoking87' (189.877), 'giusrec1' (167.616), 'emanuelem00' (164.757), 'b1cricem' (144.567), 'guccigucci' (144.233), 'dariuccio5' (135.760), 'DEGEKAPPA' (133.120) e 'lazzara' (118.930).



E passiamo infine al Big Sunday, delle Million Series (888poker), dove si è invece già imposto 'grino57'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 5.603 euro al termine di circa 8 ore di gioco. L'ultimo ad arrendersi è stato '4SS0N4P0L1', runner up per 4.101 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'Yesdisi3', terzo per 3.096 euro.



Oggi i Final Day dell'Explosive e del Super Sunday



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 363

Montepremi Totale: €32.670

Player Left: 82

TOP TEN DAY1



1. AAeroNaticAA - 305.145

2. 9500973 - 271.398

3. k1ngre9816g - 266.331

4. Equ1l1br1um - 365.872

5. miracolo98 - 224.705

6. Stemorr84 - 199.138

7. DreamTV - 189.754

8. Killuifuplay1 - 175.262

9. alexcb7 - 174.078

10. fralu4ever - 167.136



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 203

Montepremi Totale: €20.000

Player Left: 72

TOP TEN DAY1



1. Riccardo 'Runit2ice' Bonelli - 236.626

2. thekid2 - 207.738

3. assoking87 - 189.877

4. giusrec1 - 167.616

5. emanuelem00 - 164.757

6. b1cricem - 144.567

7. guccigucci - 144.233

8. dariuccio5 - 135.760

9. DEGEKAPPA - 133.120

10. lazzara - 118.930



Millions Series - Big Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 220

Montepremi Totale: €27.400

Final Table Pay Out



grino57 - €5.603

4SS0N4P0L1 - €4.101

Yesdisi3 - €3.096

Fantastik55 - €2.329

ilbuontempo - €1.589

ilpolipo21 - €1.233

streetwolf.9 - €959

magnosassi - €676

EL_PR1NT3R - €521