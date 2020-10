Archiviati i 2 domenicali targati 30/30. Nel Sunday Special l'ha spuntata 'blablabla779' sul compagno di deal 'TonyG_1987ct'. Niente accordi invece nel Sunday Evening Progressive KO dove si è imposto 'dallealdealer95'. Bel colpo anche per 'SSupertuscann' che si è preso il NoS PKO del lunedì.

Ma iniziamo il nostro report sui tornei 30/30 dai 2 domenicali: il Sunday Special da 151.200 euro (5.600 entries) e il Sunday Evening Progressive KO da 45.441 euro (1.683).



Nel primo l'ha spuntata 'blablabla779', per 18.850 euro di bottino, al termine dell'heads up giocato contro il compagno di deal 'TonyG_1987ct' che si è comunque assicurato un premio davvero niente male da quasi 16.000 euro. I 2 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'M.Consoli14' (€10.056), 'palermo735' (€7.057), 'GIOCOCHIUSO' (€4.953), 'flavia2005' (€3.476), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€2.439), 'lexa140' (€1.712) e 'Biri07501' (€1.201).



Il secondo l'ha invece vinto 'SSupertuscann' per 9.102 euro di moneta. In questo caso il ruolo di runner up, ma senza accordo, è toccato 'uliuzz87' che si è consolato con 4.049 euro. Sul podio è salito pure 'cacadalculo', terzo per 2.171 euro, mentre si sono fermati poco prima 'pippopie1' (€1.650), '19MAIUNAGIOIA83' (€1.374) e 'MementMoney' (€880).



E passiamo ai tornei del lunedì sera e nel dettaglio al Night on Stars Progressive KO da 85.293 euro di prize pool (3.159 entries) che ha registrato lo sprint vincente piazzato da 'SSupertuscann', primo per 9.102 euro, ai danni dei rivali 'tidus8989' (€6.415), 'rumbahabana' (€3.163), 'Eleonoruc125' (€2.819), 'ManoBuio' (€1.536), Mario 'coinflip21' Carrascon (€1.218), 'elestars' (€872), 'MrFlanagnan' (€846) e 'lukaku1990' (€616).



Successi, infine, per 'tony8284' (€4.141) nel Need for Speed da 26.487 euro (981 entries) e 'NoiSiamoAscoli' (€2.198), dopo il deal siglato con il player 'CINZIAVINCENZO' (€1.998), nell'Afternoon on Stars da 14.445 euro (535 entries).



30/30 Evento 05: Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 5.600

Montepremi Totale: €151.200

Final Table Pay Out



blablabla779 - €18.850*

TonyG_1987ct - €15.905*

M.Consoli14 - €10.056

palermo735 - €7.057

GIOCOCHIUSO - €4.953

flavia2005 - €3.476

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €2.439

lexa140 - €1.712

Biri07501 - €1.201



*Deal



30/30 Evento 03: Sunday Evening Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.683

Montepremi Totale: €45.441

Final Table Pay Out



dallealdealer95 - €4.517

uliuzz87 - €4.049

cacadalculo - €2.171

pippopie1 - €1.650

19MAIUNAGIOIA83 - €1.374

MementMoney - €880

celeveleno - €472

.dirticondom. - €295

cuppone1 - €556



30/30 Evento 08: Night on Stars Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 3.159

Montepremi Totale: €85.293

Final Table Pay Out



SSupertuscann - €9.102

tidus8989 - €6.415

rumbahabana - €3.163

Eleonoruc125 - €2.819

ManoBuio - €1.536

Mario 'coinflip21' Carrascon - €1.218

elestars - €872

MrFlanagnan - €846

lukaku1990 - €616



30/30 Evento 09: Need for Speed [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 981

Montepremi Totale: €26.487

Final Table Pay Out



tony8284 - €4.141

Danielona75 - €2.935

tisciali - €2.080

blackjac651 - €1.475

kaiserheld - €1.045

P0k3rNoob98 - €741

SerchioMarquina - €525

ziobella - €372

Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €264



30/30 Evento 07: Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 535

Montepremi Totale: €14.445

Final Table Pay Out



NoiSiamoAscoli - €2.198*

CINZIAVINCENZO - €1.998*

Gius1989eppe - €1.279

cantalupense - €928

muxvera - €673

LeleCippo - €488

Marylyn61 - €354

lavelabianka - €257

salsiccia br - €213



*Deal