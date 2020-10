Secondo resoconto con i risultati degli altri domenicali. Shot per '9500973' nell'Explosive Sunday. E' andato a segno anche 'Bypipotto17' che si è preso il Super Sunday dopo aver superato allo sprint 'pulinetta' e Fabrizio 'fabry_wct' Privitera.

Partiamo dall'Explosive Sunday del network iPoker (363 entries per 32.670 euro di montepremi totale) che si è chiuso con il trionfo del player '9500973'. Per lui è arrivata una moneta da ben 6.697 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'scabiun' (€4.165), 'manymen' (€2.940), 'DobleV' (€2.189), 'Killuifuplay1' (€1.699), 'TheChurch' (€1.274), 'Equ1l1br1um' (€947), 'DontBeli3veM3' (€751) e 'PABLO0007' (€588).



Sono andati invece a 'Bypipotto17', che ha battuto in volata il runner up 'pulinetta' (€3.140) e il terzo classificato Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€2.210), i 4.374 euro proposti dal Super Sunday (20.000 euro garantiti) targato Betaland (MicroGame). Out a un passo dal podio 'avanpoker' (€1.590) mentre si è piazzato soltanto 13esimo, per 224 euro di premio, il chipleader del Day1 Riccardo 'Runit2ice' Bonelli.



E ieri sera si è giocato anche il Big 8 Max, da 109 euro di buy in e da 16.600 euro di prize pool, delle Million Series di 888poker. In questo caso i 4.141 euro del bottino li ha incassati 'Pioliano99' che si è "sbarazzato" al Final Table di 'Missione007' (€2.813), 'richXmond' (€2.158), 'BALBO83' (€1.536), 'Fantastik55' (€1.070), 'Taccitoiii' (€872), 'm4g1c99' (€697), 'g3m3ll0' (€572) e 'tostovip' (€457).



I risultati degli altri domenicali e del Big 8 Max



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 363

Montepremi Totale: €32.670

Final Table Pay Out



9500973 - €6.697

scabiun - €4.165

manymen - €2.940

DobleV - €2.189

Killuifuplay1 - €1.699

TheChurch - €1.274

Equ1l1br1um - €947

DontBeli3veM3 - €751

PABLO0007 - €588



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 203

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Bypipotto17 - €4.374

pulinetta - €3.140

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €2.210

avanpoker - €1.590

___SPICA72___ - €1.104

giusrec1 - €824

angellaser0 - €610

assoking87 - €456

aereosol - €346



Millions Series - Big 8 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 120

Montepremi Totale: €16.600

Final Table Pay Out



Pioliano99 - €4.141

Missione007 - €2.813

richXmond - €2.158

BALBO83 - €1.536

Fantastik55 - €1.070

Taccitoiii - €872

m4g1c99 - €697

g3m3ll0 - €572

tostovip - €457