E' tornato al successo il buon Claudio 'Bertinotti71' Daffinà che in mattinata ha messo le mani nel Night on Stars targato 30/30. L'ha vinto invece 'M3ssiD10s', che superato in volata Andrea 'andremonta92' Montanar e il redivivo Arturo 'k1ingartur' Pierantoni, il Need for Speed Progressive KO.

30/30 - Ma partiamo dal NoS (1.868 entries per oltre 50.000 euro di montepremi totale) dove ha prevalso Claudio 'Bertinotti71' Daffinà. Il player romano si è liberato al Final Table dei rivali 'MeLLowYeLL0w' (€5.0629, Stefano 'St3ffolo' Valori (€3.553), 'occhiello' (€2.493), 'LosAndrew' (€1.750), 'raiserallwin' (€1.228), 'Pippato882' (€862), 'ape22571' (€605) e 'andy94milan' (€424) e ha incassato i 7.216 euro del bottino.



E' andato invece a uno scatenato 'M3ssiD10s' il Need for Speed Progressive KO da 26.082 euro in prize pool (966 entries). Per il vincitore è arrivato un premio complessivo da quasi 4.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up Andrea 'andremonta92' Montanar (€1.884) e il terzo classificato Arturo 'k1ingartur' Pierantoni (€1.426).



E ieri si è giocato in versione PKO anche l'Afternoon on Stars (717 entries per 19.359 euro di montepremi) che ha registrato il trionfo di 'alanbdj84', primo per 2.619 euro tra moneta e taglie, sui compagni di deal 'crocco214' (€1.606) e 'lavelabianka' (€1.403). I 3 hanno scelto di non farsi particolarmente male una volta finiti out gli altri finalisti 'shex88' (€884), 'Giangi24' (€618), 'Natt87' (€410), 'Baileys1990' (€310), 'lexa140' (€334) e 'Peccatoper..' (€226).



30/30 Evento 11: Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.868

Montepremi Totale: €50.436

Final Table Pay Out



Claudio 'Bertinotti71' Daffinà - €7.216

MeLLowYeLL0w - €5.062

Stefano 'St3ffolo' Valori - €3.553

occhiello - €2.493

LosAndrew - €1.750

raiserallwin - €1.228

Pippato882 - €862

ape22571 - €605

andy94milan - €424



30/30 Evento 12: Need for Speed Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 966

Montepremi Totale: €26.082

Final Table Pay Out



M3ssiD10s - €3.955

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.884

Arturo 'k1ingartur' Pierantoni - €1.426

J.McLewis - €1.123

achiuviddu - €745

sanpietro421 - €565

secondfloor96 - €433

frizzo20000 - €391

snupolo2012 - €194



30/30 Evento 10: Afternoon on Stars Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 717

Montepremi Totale: €19.359

Final Table Pay Out



alanbdj84 - €2.619*

crocco214 - €1.606*

lavelabianka - €1.403*

shex88 - €884

Giangi24 - €618

Natt87 - €410

Baileys1990 - €310

lexa140 - €334

Peccatoper.. - €226



*Deal