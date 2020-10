Ottimi colpi per Emanuele 'barramp9k8' Monari e Domenico 'Mimmo Cola' Colantuono che si sono rispettivamente assicurati il Big PKO delle Millions Series e il Money Night. E' andato a segno anche 'vizius', protagonista nel Martedì Rebuy.

Ma iniziamo il nostro secondo resoconto sui tornei online dall'evento targato Millions Series (888poker), il Big PKO da 109 euro di buy in e da 12.000 euro in prize pool garantito (81 entries), dove l'ha spuntata Emanuele 'barramp9k8' Monari. Il regular bolognese ha battuto in heads up 'ponziopilat0' (€1.488) e si è messo in tasca più di 4.000 euro tra prima moneta e taglie. Sul podio è salito pure 'Dodream97' (€1.008) mentre si sono fermati sul più bello 'Theshark95' (€889), 'EsseJ7' (€629), 'Ladrotto11' (€453), 'OBellaCiao' (€512), 'kekkopoket' (€490) e 'CRIFE0806' (€372).



Passiamo al Martedì Rebuy del network iPoker (411 entries per 15.136 euro di montepremi totale) dove si è invece imposto un super 'vizius', primo per 3.103 euro di bottino, su 'ilferrante' (€1.930), 'ROMPOSNAI' (€1.362), 'PeppeMello' (€1.014), 'Zibibboshock98' (€787), 'Zugzw4ngexp' (€590), 'robymix' (€439), 'Kidney22' (€348) e 'PeHeHasKa' (€272).



E chiudiamo con il Money Night (5.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) che è stato contrassegnato, dopo oltre 7 ore di gioco, dall'acuto di Domenico Colantuono. Il player che gioca con il nick 'Mimmo Cola' si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'jopjay211' (€855), 'mlupin89' (€602), 'TRANCHY' (€437), 'naplesES17' (€312), 'toystory92' (€238), 'basile1953' (€189), 'cavagnola1' (€151) e 'centodenti' (€124) e ha così incassato i 1.209 euro del primo premio.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gli altri risultati degli MTT online



Questi i numeri più importanti dei tornei:



Millions Series - Big PKO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 81

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



Emanuele 'barramp9k8' Monari - €4.053

ponziopilat0 - €1.488

Dodream97 - €1.008

Theshark95 - €889

EsseJ7 - €629

Ladrotto11 - €453

OBellaCiao - €512

kekkopoket - €490

CRIFE0806 - €372



Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 411

Montepremi Totale: €15.136

Final Table Pay Out



vizius - €3.103

ilferrante - €1.930

ROMPOSNAI - €1.362

PeppeMello - €1.014

Zibibboshock98 - €787

Zugzw4ngexp - €590

robymix - €439

Kidney22 - €348

PeHeHasKa - €272



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 102

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



Domenico 'Mimmo Cola' Colantuono - €1.209

jopjay211 - €855

mlupin89 - €602

TRANCHY - €437

naplesES17 - €312

toystory92 - €238

basile1953 - €189

cavagnola1 - €151

centodenti - €124