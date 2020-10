Archiviata un'altra giornata di eventi 30/30. Stavolta il Night on Stars, che si è giocato in formula PKO, l'ha vinto 'Strasky1992' che ha superato in volata 'saspezia', 'tgkrulez', Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni e Mauro 'MauroTranky' Tranchedone. Ecco il report con gli altri risultati...

30/30 - Partiamo proprio dal NoS che nell'occasione metteva in palio un montepremi totale da oltre 55.000 euro (2.039 entries). Qui, come già anticipato, l'ha spuntata il player 'Strasky1992' che tra moneta e taglie si è messo in tasca ben 5.713 euro. L'ultimo a mollare è stato 'saspezia', runner up per 3.507 euro, mentre poco prima hanno alzato bandiera bianca 'tgkrulez' (€2.244), Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni (€2.643) e Mauro 'MauroTranky' Tranchedone (€1.104).



E passiamo al Need for Speed da poco più di 20.000 euro in prize pool (775 entries) dove si è invece imposto 'LA_VESTALE' sul compagno di deal '3BetFold92'. I 2 hanno comunque scelto di dividersi circa 2.900 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'sciuock' (€1.729), 'sunflower2593' (€1.237), 'SantaCapa2' (€885), '11mix11' (€633), '_streptus90' (€453), 'redeigiochi1' (€324) e 'Satoshy66' (€232).



Accordo a 2, in questo tra 'zlatanrezart' (€2.341) e 'vgau93' (€2.141), anche nell'Afternoon on Stars (578 entries per 15.606 euro di montepremi). Sul podio è salito pure 'NatoIl5Ott.' (€1.342) che ha preceduto, nell'ordine, 'crap38' (€962), 'Easyraise86' (€690), 'GimmiCremone' (€495), 'all in230' (€355), 'bares95' (€254) e 'cicciovic76' (€214).



I numeri più importanti dei tornei di ieri:



30/30 Evento 14: Night on Stars Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 2.039

Montepremi Totale: €55.053

Final Table Pay Out



Strasky1992 - €5.713

saspezia - €3.507

tgkrulez - €2.244

Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €2.643

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €1.104

Aventador280 - €1.460

C.Marco92 - €675

Eleonoruc125 - €925

Tommy_<3_Grace - €580



30/30 Evento 15: Need for Speed [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 775

Montepremi Totale: €20.925

Final Table Pay Out



LA_VESTALE - €2.965*

3BetFold92 - €2.831*

sciuock - €1.729

sunflower2593 - €1.237

SantaCapa2 - €885

11mix11 - €633

_streptus90 - €453

redeigiochi1 - €324

Satoshy66 - €232



*Deal



30/30 Evento 13: Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 578

Montepremi Totale: €15.606

Final Table Pay Out



zlatanrezart - €2.341*

vgau93 - €2.141*

NatoIl5Ott. - €1.342

crap38 - €962

Easyraise86 - €690

GimmiCremone - €495

all in230 - €355

bares95 - €254

cicciovic76 - €214



*Deal