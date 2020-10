Shot per Andrea 'siamosolo199' Montini che si è preso il Night on Stars targato 30/30 dopo aver siglato un deal con 'YeGoGor'. Sono andati a segno anche 'mammamamma2' nel Need for Speed e 'gabri348' nell'Afternoon on Stars. Ecco il report...

30/30 - L'ha vinto quindi il buon Andrea 'siamosolo199' Montini l'evento clou del giovedì sera, il Night on Stars da quasi 49.000 euro di montepremi totale (1.812 entries). Il player di Como, che è salito alla ribalta nel 2013 grazie al successo conquistato nel Main Event dell'IPT di Campione d'Italia, ha superato in heads up il compagno di deal 'YeGoGor' (€5.239) e si è messo in tasca oltre 6.600 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio (€3.446) mentre si sono fermati sul più bello 'lucabecker' (€2.418), 'vitto.220' (€1.697), '@rm@ndo90' (€1.191), 'lucaseba89' (€836), 'FRANCESCOIV' (€587) e 'paopa89' (€412).



E' andato invece a 'mammamamma2', che tra moneta e taglie ha incassato un premio complessivo da 3.499 euro, il Need for Speed Progressive KO da 24.921 euro in prize pool (923 entries). In questo caso il ruolo di runner up è toccato ad 'Alfa1989' (€2.096) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'delubomber' (€1.242), 'tommyria' (€1.167), 'sueva' (€617), 'BAJIC_4FUN' (€586), 'scricciolo85' (€584), 'fonzapat' (€371) e 'tetex1st' (€165).



Successo, infine, per 'gabri348' nell'Afternoon on Stars Progressive KO da 16.767 euro (621 entries). Per il vincitore è arrivato un bottino da 2.539 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il secondo e il terzo classificato 'L-deathnote8' (€2.052) e 'flaviox87' (€831) e i 2 regular Andrea 'MajinBejiita' Di Silvestre (€274) e Rino 'pocho.i1988' Fusco (€454) che hanno rispettivamente chiuso in sesta e settima posizione.



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio



I numeri più importanti dei tornei di ieri:



30/30 Evento 17: Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.812

Montepremi Totale: €48.924

Final Table Pay Out



Andrea 'siamosolo199' Montini - €6.670*

YeGoGor - €5.239*

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €3.446

lucabecker - €2.418

vitto.220 - €1.697

@rm@ndo90 - €1.191

lucaseba89 - €836

FRANCESCOIV - €587

paopa89 - €412



*Deal



30/30 Evento 18: Need for Speed Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 923

Montepremi Totale: €24.921

Final Table Pay Out



mammamamma2 - €3.499

Alfa1989 - €2.096

delubomber - €1.242

tommyria - €1.167

sueva - €617

BAJIC_4FUN - €586

scricciolo85 - €584

fonzapat - €371

tetex1st - €165



30/30 Evento 16: Afternoon on Stars Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 621

Montepremi Totale: €16.767

Final Table Pay Out



gabri348 - €2.539

L-deathnote8 - €2.052

flaviox87 - €831

giupe88 - €660

Sk1llsg4m3 - €370

Andrea 'MajinBejiita' Di Silvestre - €274

Rino 'pocho.i1988' Fusco - €454

DreamCiccio - €161

affio88 - €214