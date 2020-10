Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera con i risultati delle altre poker room.

Partiamo dal Big KO (119 entries per 15.700 euro di montepremi totale) targato Millions Series (888poker) che ha registrato l'exploit di 'Zlatinpenev'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 3.244 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa anche '58_Nuts_58' (€2.093), 'Akinorev90' (€1.806), 'ThorHammers' (€1.239), 'OBellaCiao' (€940), 'Nonsimolla9' (€743), '11Flophzz' (€566), 'Yesdisi3' (€403) ed '._Eiffell_.' (€315).



E' andato invece a 'donpippo89' (€2.588), che ha battuto in heads up il comunque ottimo Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.575), il Master 6 Max (125 entries con 100 euro di buy in) del network iPoker. Sul podio è salito pure 'RISPETTERIA' (€1.181) mentre si sono fermati poco prima 'C4llMucK4YoU' (€900), 'C4poD3iC4ni' (€675) e 'Do0oPoH' (€506).



Chiudiamo con il solito Money Night (122 entries per 5.429 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame) dove stavolta, dopo poco più di 7 ore di gioco, l'ha spuntata un super 'blince', primo per 1.241 euro, su 'INVICTUSPEOPLE' (€886), 'eto1981' (€637), 'tino32' (€462), 'zulloman' (€330), 'arendbe25' (€252), 'besa11' (€195), 'leadyfanysimo' (€151) e 'CARLITOS91' (€121).



Successi per 'Zlatinpenev', 'donpippo89' e 'blince'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Millions Series - Big KO [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 119

Montepremi Totale: €15.700

Final Table Pay Out



Zlatinpenev - €3.244

58_Nuts_58 - €2.093

Akinorev90 - €1.806

ThorHammers - €1.239

OBellaCiao - €940

Nonsimolla9 - €743

11Flophzz - €566

Yesdisi3 - €403

._Eiffell_. - €315



Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 125

Montepremi Totale: €11.250

Final Table Pay Out



donpippo89 - €2.588

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.575

RISPETTERIA - €1.181

C4llMucK4YoU - €900

C4poD3iC4ni - €675

Do0oPoH - €506



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 122

Montepremi Totale: €5.429

Final Table Pay Out



blince - €1.241

INVICTUSPEOPLE - €886

eto1981 - €637

tino32 - €462

zulloman - €330

arendbe25 - €252

besa11 - €195

leadyfanysimo - €151

CARLITOS91 - €121