Archiviata un'altra giornata di eventi 30/30. Stavolta il Night on Stars l'ha vinto 'bigstabian' mentre 'WhYoulookM3' si è aggiudicato il Need. Successo anche per 'side798' che si è imposto nell'Afternoon on Stars dopo aver siglato un deal con 'tzn90'. Ecco il report...

30/30 - Partiamo come sempre dal NoS, che ieri sera proponeva un montepremi da oltre 47.000 euro grazie alle 1.748 entries totali, dove stavolta, dopo quasi 9 ore di gioco, l'ha spuntata un super 'bigstabian'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 4.511 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'FiveSkills' (€3.808), 'andrew076' (€1.693), 'zlatanrezart' (€2.226), 'uchiufort92' (€1.686), 'purpleriot' (€852), 'ilpaonedelle3' (€759), Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€408) e 'Brorobw97' (€625).



E' andato invece a 'WhYoulookM3', che ha incassato quasi 3.000 euro, il Need for Speed (653 entries per 17.631 euro in prize pool). L'ultimo ad arrendersi è stato 'Daitona997', runner up per 2.099 euro. Sul podio è salito pure 'filogandi' (€1.515) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'Venox183' (€1.093), 'luiskunk' (€789), 'sgaga218' (€570), 'andreitemea2017' (€411), 'YnDZoNe.iT' (€297) e 'appogol' (€214).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars (505 entries per 13.635 euro di montepremi) che ha registrato l'unico deal di giornata. I player 'dark side798' (€2.081) e 'tzn90' (€1.881) hanno infatti deciso di non farsi troppo male una volta eliminati i rivali 'L-deathnote8' (€1.207), 'sdruso755' (€876), 'riccardoQ7' (€635), 'bak1863' (€461), '4nDy4you' (€334), 'sbr493' (€242) e 'headbig444' (€201).



I numeri più importanti dei tornei di ieri:



30/30 Evento 20: Night on Stars Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.748

Montepremi Totale: €47.196

Final Table Pay Out



bigstabian - €4.511

FiveSkills - €3.808

andrew076 - €1.693

zlatanrezart - €2.226

uchiufort92 - €1.686

purpleriot - €852

ilpaonedelle3 - €759

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €408

Brorobw97 - €625



30/30 Evento 21: Need for Speed [€7.500 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 653

Montepremi Totale: €17.631

Final Table Pay Out



WhYoulookM3 - €2.908

Daitona997 - €2.099

filogandi - €1.515

Venox183 - €1.093

luiskunk - €789

sgaga218 - €570

andreitemea2017 - €411

YnDZoNe.iT - €297

appogol - €214



30/30 Evento 19: Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 505

Montepremi Totale: €13.635

Final Table Pay Out



dark side798 - €2.081*

tzn90 - €1.881*

L-deathnote8 - €1.207

sdruso755 - €876

riccardoQ7 - €635

bak1863 - €461

4nDy4you - €334

sbr493 - €242

headbig444 - €201



*Deal