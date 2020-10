Continuano gli eventi 30/30. Anche ieri 3 quelli in programma: Night on Stars, Need for Speed Progressive KO e Afternoon on Stars Progressive KO. Ecco come sono andati...

30/30 - Iniziamo dall'evento più cospicuo, il Night on Stars da 35.640 euro di montepremi totale (1.320 entries), dove si è imposto un super 'DoctoRthc'. Per il vincitore è arrivata una moneta da ben 5.254 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'alikar2020' (€3.686), 'riccardo7819' (€2.587), Andrea 'andremonta92' Montanar (€1.815), 'Biscione95' (€1.274), 'manu899' (€894), 'magangel83' (€627), 'thestreet86' (€440) e 'FRAutc1969' (€309).



E' andato invece a 'SNTBFM72', che ha incassato un bottino complessivo da 3.139 euro, il Need for Speed giocato in formula Progressive KO (682 entries per 18.414 euro in prize pool). L'ultimo ad arrendersi è stato 'TeoLe2019', runner up per 1.485 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio il comunque ottimo Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio, terzo per 1.033 euro. Final table anche per 'UnwelcomE5' (€995), 'tony8284' (€565), 'LeleJAM' (€478), 'byebyebella' (€402), 'Enzo Ghinazz' (€278) e 'buellx9' (€230).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars Progressive KO del pomeriggio (725 entries per quasi 20.000 euro di montepremi) che ha registrato lo sprint decisivo piazzato da 'gae1707', primo per 2.768 euro tra moneta e taglie, ai danni dei rivali 'DeddySbenza' (€1.769), '02roberto68' (€1.318), 'BigGigi23' (€847), 'Giocarey' (€475), 'FiumeSporco' (€610), 'ilcrostaceo1' (€461), 'Hurrymastiff' (€389) e Alessandro 'surini93' Surini (€240).



I numeri più importanti dei tornei di ieri:



30/30 Evento 23: Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.320

Montepremi Totale: €35.640

Final Table Pay Out



DoctoRthc - €5.254

alikar2020 - €3.686

riccardo7819 - €2.587

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.815

Biscione95 - €1.274

manu899 - €894

magangel83 - €627

thestreet86 - €440

FRAutc1969 - €309



30/30 Evento 24: Need for Speed Progressive KO [€7.500 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 682

Montepremi Totale: €18.414

Final Table Pay Out



SNTBFM72 - €3.139

TeoLe2019 - €1.485

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €1.033

UnwelcomE5 - €995

tony8284 - €565

LeleJAM - €478

byebyebella - €402

Enzo Ghinazz - €278

buellx9 - €230



30/30 Evento 22: Afternoon on Stars Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 725

Montepremi Totale: €19.575

Final Table Pay Out



gae1707 - €2.768

DeddySbenza - €1.769

02roberto68 - €1.318

BigGigi23 - €847

Giocarey - €475

FiumeSporco - €610

ilcrostaceo1 - €461

Hurrymastiff - €389

Alessandro 'surini93' Surini - €240