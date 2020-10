Ultimo appuntamento con gli eventi 30/30. Restano "aperti" il Sunday Special PKO e il Sunday Evening mentre sono stati già archiviati AoS, Warm Up PKO, Sunday Omaha e Need for Speed. Ecco il report...

30/30 - Partiamo ovviamente dai 2 tornei rimasti in sospeso, il Sunday Special Progressive KO da 171.396 euro e il Sunday Evening da 43.848 euro (1.624 entries).



Nel primo, Evento #29 del palinsesto, sono rimasti in corsa 408 player unici con ben 6.348 entries totali. Al momento troviamo in testa 'eroloc23' che, grazie a uno stack da 592.051 gettoni virtuali, precede 'xDawash10', secondo con 547.810, e 'bigpaffu', terzo con 533.580. Seguono, nell'ordine, 'u_PruPPu' con 525.668, 'faraone102' con 518.087, 'pabattista' con 516.183, 'GoldAce4you' con 478.623, Jurij 'Gliaglia80' Naponiello con 473.349, 'AXOFIRST' con 458.257 e 'kevinbullo' con 445.135.



C'è invece Alessandro 'sguaratovic' De Leo in testa ai 99 left, 1.624 le entries in tutto, dell'Evento #27. Il regular siciliano ha chiuso il Day1 davanti a 'BLF0RZ41NT3R' (214.973) e 'secondoanessuno' (207.826). Tra i migliori anche 'w00jiix_VLT' (202.732), 'manu200216' (184.298), 'parmezano' (156.051), 'misticsea08' (147.982), 'fapfafap' (145.528), 'capa1991' (144.772) e 'MattyOnAir' (144.343).



E passiamo ai tornei già andati in archivio. Bel colpo per Nicolò 'NNWPT' Nassetti (€2.543) che si preso l'Afternoon on Stars da 20.061 euro in prize pool (Evento #25) dopo aver siglato un deal con 'sbt nova' (€2.343) e 'Giocarey' (€2.343). I 3 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti '*F13RoM4N' (€1.196), 'cucu7' (€858), 'Il_Riportino' (€616), 'SpinoZ19' (€442), 'A.c.ghe' (€317) e 'pollo99310' (€261).



Vittorie con accordo anche per 'axelprimo' (€960) nel Sunday Omaha da 6.561 euro (Evento #28) e per 'ProfessoreY' (€3.569) nel Need for Speed da 25.974 euro (Evento #30). Successo netto, infine, per 'juampisale5' (€3.845) nel Warm Up Progressive KO da 30.159 euro di montepremi (Evento #26).



30/30 Evento 29: Sunday Special Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 6.348

Montepremi Totale: €171.396

Player Left: 408

TOP TEN DAY1



1. eroloc23 - 592.051

2. xDawash10 - 547.810

3. bigpaffu - 533.580

4. u_PruPPu - 525.668

5. faraone102 - 518.087

6. pabattista - 516.183

7. GoldAce4you - 478.623

8. Jurij 'Gliaglia80' Naponiello - 473.349

9. AXOFIRST - 458.257

10. kevinbullo - 445.135



30/30 Evento 27: Sunday Evening [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.624

Montepremi Totale: €43.848

Player Left: 99

TOP TEN DAY1



1. Alessandro 'sguaratovic' De Leo - 261.127

2. BLF0RZ41NT3R - 214.973

3. secondoanessuno - 207.826

4. w00jiix_VLT - 202.732

5. manu200216 - 184.298

6. parmezano - 156.051

7. misticsea08 - 147.982

8. fapfafap - 145.528

9. capa1991 - 144.772

10. MattyOnAir - 144.343



30/30 Evento 25: Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 743

Montepremi Totale: €20.061

Final Table Pay Out



Nicolò 'NNWPT' Nassetti - €2.543*

sbt nova - €2.343*

Giocarey - €2.343*

*F13RoM4N - €1.196

cucu7 - €858

Il_Riportino - €616

SpinoZ19 - €442

A.c.ghe - €317

pollo99310 - €261



*Deal



30/30 Evento 26: Warm Up Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.117

Montepremi Totale: €30.159

Final Table Pay Out



juampisale5 - €3.845

Giacky10 - €2.388

andre1996666 - €1.195

MaCoMeFa1 - €1.077

Pier Paolo 'P.Fabretti' Fabretti - €1.062

DoctorMBB - €488

AleBbenz - €360

lexa140 - €472

Fabio1Buono - €772



30/30 Evento 28: Sunday Omaha [€5.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 243

Montepremi Totale: €6.561

Final Table Pay Out



axelprimo - €960*

The_late_bloom - €860*

C.Marco92 - €860*

peppeCT7121 - €448

umberfetish - €323

William 'LICANTROPOn1' Oliveri - €233

ROCCI & ML - €189

morini352 - €153

mementote - €153



*Deal



30/30 Evento 30: Need for Speed [€10.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 962

Montepremi Totale: €25.974

Final Table Pay Out



ProfessoreY - €3.569*

YnDZoNe.iT - €3.369*

lollissimi - €2.040

VaiSempreTu - €1.446

ciina92 - €1.025

nick0983 - €727

zednara - €515

GoldAce4you - €365

Anubis8421 - €259



*Deal