Secondo report con i risultati delle altre poker room. Splendido colpo per Emiliano Conti che si è preso il Main Event delle Millions Serie dopo aver siglato un deal con 'Azzurra66'. Restano in sospeso l'Explosive e il Super Sunday dove comandano rispettivamente 'WishYouWereH3re' e Andrea 'Andreacigna' Pini.

Iniziamo dall'unico torneo che ha già decretato il suo vincitore: il Main Event, da 125 euro di buy in e da ben 150.000 euro in prize pool garantito, delle Millions Series (888poker). Dopo una maratona da quasi 12 ore di gioco l'ha infatti spuntata un super Emiliano 'emyconti85' Conti. Per il toscano è arrivata una moneta da oltre 22.000 euro dopo il deal siglato con il/la runner up 'Azzurra66' che si è consolato/a con un premio maggiore da 23.191 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure 'ronaldo7109' (€14.250) mentre si sono fermati sul più bello gli altri finalisti '_PaySafe_' (€10.650), 'Matte95' (€7.490), 'Blueyes29' (€6.000), '5Cpt.Farrel5' (€4.500), 'notarius' (€3.000) e 'richXmond' (€1.725).



E passiamo ai 2 eventi rimasti in sospeso, l'Explosive Sunday da 36.900 euro di montepremi totale e il Super Sunday da 20.000 euro garantiti.



Nel torneo del network iPoker sono passati al Day2 in 88 con in testa al count lo scatenato 'WishYouWereH3re' che ha accumulato uno stack davvero importante da 316.724 gettoni virtuali. Lo inseguono a distanza 'LaMucca86', secondo con 270.661, e 'lukyn', al momento terzo con 234.323. Tra i Top Ten troviamo anche Dario 'Cifalino1' Barone con 197.597, 'alessandrodeli' con 187.450, 'NicomagoAndriA' con 186.648, 'VIVAILPOCHER' con 182.353, 'PierFermat' con 181.865, 'BeffJezos' con 165.471 e 'damaotto39' con 160.518.



C'è invece il buon Andrea 'Andreacigna' Pini, con 224.690 gettoni, in testa agli 85 left dell'evento domenicale targato Betaland (MicroGame). Il livornese si è piazzato davanti a 'OstgutTon', secondo con 207.233, e 'limatolabic', terzo con 200.278. Settimo posto temporaneo, con 106.358, per l'altro regular Giuseppe 'peppono' Ruocco.



Oggi i Day2 dell'Explosive e del Super Sunday



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Millions Series - Main Event [€150.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 1.127

Montepremi Totale: €150.000

Final Table Pay Out



Emiliano 'emyconti85' Conti - €22.079*

Azzurra66 - €23.191*

ronaldo7109 - €14.250

_PaySafe_ - €10.650

Matte95 - €7.490

Blueyes29 - €6.000

5Cpt.Farrel5 - €4.500

notarius - €3.000

richXmond - €1.725



*Deal



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 410

Montepremi Totale: €36.900

Player Left: 88

TOP TEN DAY1



1. WishYouWereH3re - 316.724

2. LaMucca86 - 270.661

3. lukyn - 234.323

4. Dario 'Cifalino1' Barone - 197.597

5. alessandrodeli - 187.450

6. NicomagoAndriA - 186.648

7. VIVAILPOCHER - 182.353

8. PierFermat - 181.865

9. BeffJezos - 165.471

10. damaotto39 - 160.518



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 199

Montepremi Totale: €20.000

Player Left: 85

TOP TEN DAY1



1. Andrea 'Andreacigna' Pini - 224.690

2. OstgutTon - 207.233

3. limatolabic - 200.278

4. calicch1982 - 131.696

5. jokerfrk - 123.403

6. fatmir80 - 114.943

7. heartqueen88 - 111.756

8. Giuseppe 'peppono' Ruocco - 106.358

9. Kingmorgioide - 105.034

10. gallu97 - 98.095