Successi con deal per 'kojex' e 'Viso D'an610' nei 2 eventi domenicali targati 30/30. Sono andati a segno, ma senza accordi, anche 'Gaza Sparta9' nel NoS e 'blz2412' nel Need for Speed dove si è piazzato secondo il sempre grande Raffaele 'raffibiza' Sorrentino. Ecco il report...

Iniziamo dai 2 eventi della serie 30/30. Nel Sunday Special Progressive KO da 171.396 euro di montepremi totale (Evento #29) l'ha spuntata un super 'kojex', primo per un bottino complessivo da 12.735 euro, sui compagni di deal 'M.Manco, runner up per 11.050 euro, e 'NoOddstoCall', terzo classificato per 9.130 euro. I 3 hanno deciso di non farsi troppo male una volta eliminati gli altri finalisti 'arcadio94' (€5.184), 'mattia10grazie' (€3.633), Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€3.021), 'solemio17' (€1.634), 'Doomsday92' (€2.773) e 'carloalecci' (€1.110).



Il Sunday Evening da 43.848 euro (Evento #27) l'ha invece vinto 'Viso D'an610' che ha incassato una moneta da 4.522 euro dopo aver battuto allo sprint il già protagonista dello Special 'NoOddstoCall', secondo per 4.180 euro grazie ad un altro deal che ha visto convolti anche i player 'KillerQueen991' (€3.914) e 'tabro85' (€3.451).



E passiamo ai 2 tornei tornati in modalità standard: il Night on Stars (722 entries per 64.980 euro) e il Need for Speed Turbo (160 entries per 14.400 euro). Nel primo si è imposto 'Gaza Sparta9', primo per 11.041 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i regular Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€3.062) e Claudio 'Bertinotti71' Daffinà (€1.170).



Nel secondo è arrivato l'exploit di 'blz2412' (€2.909) ai danni di un comunque ottimo Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€2.193). Sul podio è salito pure Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€1.653) mentre si sono fermati sul più bello 'frenk0008' (€1.246), Simone 'simopascu96' Pascucci (€939), Andrea 'Andreacigna' Pini (€708), 'marrapa81' (€534), 'olli303' (€402) e 'Leon123205' (€303).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home



30/30 Evento 29: Sunday Special Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 6.348

Montepremi Totale: €171.396

Final Table Pay Out



kojex - €12.735*

M.Manco - €11.050*

NoOddstoCall - €9.130*

arcadio94 - €5.184

mattia10grazie - €3.633

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €3.021

solemio17 - €1.634

Doomsday92 - €2.773

carloalecci - €1.110



*Deal



30/30 Evento 27: Sunday Evening [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.624

Montepremi Totale: €43.848

Final Table Pay Out



Viso D'an610 - €4.522*

NoOddstoCall - €4.180*

KillerQueen991 - €3.914*

tabro85 - €3.451*

piatto1994 - €1.534

Alessandro 'surini93' Surini - €1.077

pertugio126 - €755

secondoanessuno - €530

MEGALODON336 - €372



*Deal



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 722

Montepremi Totale: €64.980

Final Table Pay Out



Gaza Sparta9 - €11.041

Att0nd3l - €8.012

L0veThisGame - €5.814

matrioscka - €4.219

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €3.062

san_silas_28 - €2.222

ELEGUA2O10 - €1.613

Claudio 'Bertinotti71' Daffinà - €1.170

adonnarumma - €849



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 160

Montepremi Totale: €14.400

Final Table Pay Out



blz2412 - €2.909

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €2.193

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €1.653

frenk0008 - €1.246

Simone 'simopascu96' Pascucci - €939

Andrea 'Andreacigna' Pini - €708

marrapa81 - €534

olli303 - €402

Leon123205 - €303