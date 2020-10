Secondo e ultimo resoconto sui domenicali del poker online italiano. Ecco come sono andati l'Explosive e il Super Sunday...

Iniziamo dall'Explosive Sunday del network iPoker (410 entries per 36.900 euro di montepremi totale) dove alla fine si è imposto 'iwaseze9k4' per 7.565 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'PperPandetta', runner up per 4.705 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'C4poD3iC4ni', terzo per 3.321 euro. Final table, tra gli altri, per '1LoveMissclick' (€2.472) e per il chipleader del Day1 'WishYouWereH3re' (€1.919).



Sono andati invece a 'heartqueen88', che ha battuto in volata 'Laamicofriizzzzz' (€3.214) e 'IMuCkTheNut' (€2.264), i 4.472 euro proposti dall'evento domenicale targato Betaland (MicroGame): il Super Sunday da 20.000 euro garantiti. Niente da fare quindi per Andrea 'Andreacigna' Pini che si è dovuto accontentare degli oltre 800 euro del sesto premio.



E ieri sera si è giocato e già concluso anche il Big daily Special (119 entries per 16.700 euro in montepremi) di 888poker. Qui, al termine di oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'G.M.cheff94', primo per 3.556 euro, su '58_Nuts_58' (€2.663), 'MasterT1LT' (€1.979), 'Michelenizza' (€1.452), 'loianna' (€1.027), 'Amnesia.Haze' (€785), 'Limphistory' (€601), 'MakeMeH0ld' (€442) e 'uUghos_' (€351).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

A 'iwaseze9k4' e 'heartqueen88' gli ultimi 2 domenicali



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 410

Montepremi Totale: €36.900

Final Table Pay Out



iwaseze9k4 - €7.565

PperPandetta - €4.705

C4poD3iC4ni - €3.321

1LoveMissclick - €2.472

WishYouWereH3re - €1.919

Wh3r1sth3l0v3 - €1.439

Ul3nd1t - €1.070

BeffJezos - €849

maradona722 - €664



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 199

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



heartqueen88 - €4.472

Laamicofriizzzzz - €3.214

IMuCkTheNut - €2.264

limatolabic - €1.628

OstgutTon - €1.146

Andrea 'Andreacigna' Pini - €868

thekid2 - €658

cicciocarf - €498

devden - €386



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 119

Montepremi Totale: €16.700

Final Table Pay Out



G.M.cheff94 - €3.556

58_Nuts_58 - €2.663

MasterT1LT - €1.979

Michelenizza - €1.452

loianna - €1.027

Amnesia.Haze - €785

Limphistory - €601

MakeMeH0ld - €442

uUghos_ - €351