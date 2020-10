Successi nella notte per 'SailonWave' e Manlio 'M.I.1980' Iemina. Il primo si è imposto nel Night on Stars, l'altro nel Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo da 'SailonWave' che si è messo in tasca i 6.579 euro proposti dal Night on Stars (406 entries per 36.540 euro di montepremi totale) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'realaddicted66' (€4.822), 'LoRd_KaHuNa' (€3.534), 'pertugio7' (€2.591), Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€1.899), 'MyT1m3isNow' (€1.392), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€1.020), 'pikyplay' (€748) ed Ettore 'pro-fumato87' Esposito (€548).



Sono andati invece al buon Manlio 'M.I.1980' Iemina, che ha battuto in heads up il comunque positivo 'frenk0008' (€1.647), i 2.226 euro del Need for Speed Turbo (107 entries per 9.630 euro in prize pool). Sul podio è salito pure Simone 'simopascu96' Pascucci (€1.219) mentre si sono fermati sul più bello 'notorius1997' (€903), 'eroloc23' (€668), 'ElChaika' (€494), 'Vop4' (€366), 'Giafka' (€271) e 'nikgrieco80' (€239).



E ieri, nel pomeriggio, si è giocato anche l'Afternoon on Stars (218 entries con 50 euro di buy in) dove si è registrato il mega deal tra '23rullo' (€1.077), 'NaGioiaMai' (€986), 'pastaEerba' (€1.101), 'gancio93' (€1.387) e 'Losciamano57' (€1.180). I 5 hanno optato per questa soluzione una volta eliminati gli altri finalisti 'RenatoINT' (€427), 'aischa1987' (€317), 'pietromec' (€235) e 'Ruotolo98' (€235).



Simone 'simopascu96' Pascucci



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 406

Montepremi Totale: €36.540

Final Table Pay Out



SailonWave - €6.579

realaddicted66 - €4.822

LoRd_KaHuNa - €3.534

pertugio7 - €2.591

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €1.899

MyT1m3isNow - €1.392

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €1.020

pikyplay - €748

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €548



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 107

Montepremi Totale: €9.630

Final Table Pay Out



Manlio 'M.I.1980' Iemina - €2.226

frenk0008 - €1.647

Simone 'simopascu96' Pascucci - €1.219

notorius1997 - €903

eroloc23 - €668

ElChaika - €494

Vop4 - €366

Giafka - €271

nikgrieco80 - €239



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 218

Montepremi Totale: €9.810

Final Table Pay Out



23rullo - €1.077*

NaGioiaMai - €986*

pastaEerba - €1.101*

gancio93 - €1.387*

Losciamano57 - €1.180*

RenatoINT - €427

aischa1987 - €317

pietromec - €235

Ruotolo98 - €235



*Deal