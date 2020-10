Secondo resoconto sui tornei online del martedì sera con i risultati del Big daily, Rebuy e Money Night.

Ma partiamo dal Big daily di 888poker (115 entries per 15.300 euro di montepremi totale) che è stato contrassegnato dallo sprint vincente piazzato da 'Disconnesso' ai danni del compagno di deal 'ONiZzogA'. I 2 si sono comunque divisi circa 3.100 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'Elfideo3' (€1.890), 'BurgerKing82' (€1.362), 'al.go.ritmo' (€956), 'VoL1Am0b4sSo' (€750), '58_Nuts_58' (€566), 'uUghos_' (€435) ed 'Ev1t4L4p3st3' (€383).



E passiamo al Martedì Rebuy del network iPoker (424 entries per 15.312 euro in prize pool) che ha visto invece trionfare in maniera netta 'DotComDestroyer'. Per il vincitore è arrivata una moneta da quasi 3.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'ilg0nd0li3Re10' (€1.876), 'tpall81' (€1.302), 'balooupacciu' (€995), 'BudGraziano' (€766), 'Snappino89' (€567), 'TheSp3cuL4tOr' (€413), 'JeSuisJesus' (€337) e 'L0ll02204' (€260).



Chiudiamo con il solito Money Night (5.000 euro garantiti), targato Betaland (MicroGame), dove stavolta si è imposto un super 'KVALERIO87', primo per 1.209 euro, su 'Tremendo_00' (€855), 'LuBen94' (€602), Gianluca 'rulletto00' Rullo (€437), 'depresssion' (€312), 'musical' (€238), '_shotter_27' (€189), 'Teano92' (€151) e '88pokerdassi88' (€124).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei tornei:



The Big daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 115

Montepremi Totale: €15.300

Final Table Pay Out



Disconnesso - €3.127*

ONiZzogA - €3.061*

Elfideo3 - €1.890

BurgerKing82 - €1.362

al.go.ritmo - €956

VoL1Am0b4sSo - €750

58_Nuts_58 - €566

uUghos_ - €435

Ev1t4L4p3st3 - €383



*Deal



Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 424

Montepremi Totale: €15.312

Final Table Pay Out



DotComDestroyer - €2.986

ilg0nd0li3Re10 - €1.876

tpall81 - €1.302

balooupacciu - €995

BudGraziano - €766

Snappino89 - €567

TheSp3cuL4tOr - €413

JeSuisJesus - €337

L0ll02204 - €260



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 109

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



KVALERIO87 - €1.209

Tremendo_00 - €855

LuBen94 - €602

Gianluca 'rulletto00' Rullo - €437

depresssion - €312

musical - €238

_shotter_27 - €189

Teano92 - €151

88pokerdassi88 - €124