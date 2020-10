Si è chiuso con un affollato deal a 4 il Night on Stars del mercoledì sera. Niente accordi invece nel Need for Speed Turbo e nell'AoS. Ecco il report...

Iniziamo dal Night on Stars, da 35.730 euro di montepremi totale (397 entries), dove 'michi85ps' si è messo in tasca più di 5.300 euro dopo aver siglato un mega deal con 'francescodi' (€4.290), 'M.Pollame' (€4.002) e 'YeGoGor' (€3.660). I 4 hanno deciso di non farsi troppo male una volta finiti fuori i rivali 'Yato2705' (€1.870), Thomas 'zawarella' Zavaroni (€1.371), 'Gioan9' (€1.005), 'Giangi503' (€736) e 'giosuperman' (€540).



E passiamo al Need for Speed Turbo da 11.340 euro di prize pool (126 entries) dove l'ha invece spuntata in maniera netta 'molly_182', per 2.478 euro di bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'Bulgaro98' (€1.010), il già finalista del NoS 'Giangi503' (€749) e 2 vecchie "volpi" del texas hold'em come Daniele 'bybabyby' Cuomo (€306) e Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€270).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars del pomeriggio (217 entries per 9.765 euro in montepremi) che ha registrato lo sprint vincente piazzato da 'SantaCapa2', primo per 1.902 euro, ai danni degli inseguitori 'ImDoNuTs95' (€1.410), 'Omarginazeus' (€1.045, 'filippo9745' (€774), 'Sp3c7rum1988' (€574), 'Steekhutze' (€425), 'claudia359' (€315), 'GoodGirlsXXX' (€234) e 'andydipippe' (€234).



Marcello 'Cavendramin' Miniucchi



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 397

Montepremi Totale: €35.730

Final Table Pay Out



michi85ps - €5.304*

francescodi - €4.290*

M.Pollame - €4.002*

YeGoGor - €3.660*

Yato2705 - €1.870

Thomas 'zawarella' Zavaroni - €1.371

Gioan9 - €1.005

Giangi503 - €736

giosuperman - €540



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 126

Montepremi Totale: €11.340

Final Table Pay Out



molly_182 - €2.478

Biri07501 - €1.837

iaiomimou - €1.363

Bulgaro98 - €1.010

Giangi503 - €749

Cincingnam - €556

Stich2019 - €412

Daniele 'bybabyby' Cuomo - €306

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €270



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 217

Montepremi Totale: €9.765

Final Table Pay Out



SantaCapa2 - €1.902

ImDoNuTs95 - €1.410

Omarginazeus - €1.045

filippo9745 - €774

Sp3c7rum1988 - €574

Steekhutze - €425

claudia359 - €315

GoodGirlsXXX -€234

andydipippe - €234