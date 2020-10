Secondo resoconto sui tornei online del mercoledì sera. Shot per 'MakeMeH0ld' nel Big daily, sono andati a segno anche 'ergatton1' nel Deep e 'genaro22' nel Money Night.

Ma partiamo dal The Big daily di 888poker (101 entries per quasi 14.000 euro di montepremi totale) che è stato contrassegnato dall'exploit di 'MakeMeH0ld'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 3.267 euro al termine di un Final Table in cui erano in gioco anche 'Monic1988' (€2.354), 'Matte95' (€1.708), 'Amnesia.Haze' (€1.237), '11Flophzz' (€869), '._Eiffell_.' (€681), 'CR7BOMBER' (€514), 'magnosassi' (€394) e 'koxinga' (€348).



E passiamo al Mercoledì Deep del network iPoker (445 entries con 20 euro di buy in) che ha visto invece trionfare 'ergatton1' (€1.528) sul runner up 'UNC0NT35T3D' (€959). Sul podio è salito pure 'PperPandetta' (€666) mentre si sono fermati poco prima 'Pum4' (€509), 'Pizzirilloooo' (€392), 'GOHAN18' (€290), 'ultras85acab' (€211), '1971V' (€172) e 'PupinoDePupinis' (€133).



Chiudiamo con il solito Money Night (5.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) dove stavolta, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata il player 'genaro22', primo per 1.209 euro, su 'thearka80' (€855), 'nimaid093' (€602), '____k__k_____' (€437), 'Ilprodeidonk' (€312), 'momentGOLD' (€238), 'sciocchina81' (€189), 'babacloanzza' (€151) e Antonio 'TRANCHY' Tranchedone (€124).



I numeri più importanti dei tornei di ieri:



The Big daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 101

Montepremi Totale: €13.900

Final Table Pay Out



MakeMeH0ld - €3.267

Monic1988 - €2.354

Matte95 - €1.708

Amnesia.Haze - €1.237

11Flophzz - €869

._Eiffell_. - €681

CR7BOMBER - €514

magnosassi - €394

koxinga - €348



Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 445

Montepremi Totale: €7.832

Final Table Pay Out



ergatton1 - €1.528

UNC0NT35T3D - €959

PperPandetta - €666

Pum4 - €509

Pizzirilloooo - €392

GOHAN18 - €290

ultras85acab - €211

1971V - €172

PupinoDePupinis - €133



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 112

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



genaro22 - €1.209

thearka80 - €855

nimaid093 - €602

____k__k_____ - €437

Ilprodeidonk - €312

momentGOLD - €238

sciocchina81 - €189

babacloanzza - €151

TRANCHY - €124