L'ha vinto 'ciina92', che ha superato in volata i compagni di deal Ettore 'pro-fumato87' Esposito e Spens17, il Night on Stars Super KO Edition del giovedì sera.

Super colpo per 'ciina92' che si è imposto nell'atteso Night on Stars Super KO Edition (345 entries per 77.625 euro di montepremi totale). Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da più di 12.000 euro, tra moneta e taglie, dopo il deal a 3 siglato con Ettore 'pro-fumato87' Esposito, secondo per 6.971 euro, e 'Spens17', terzo per 8.224 euro. Final table, tra gli altri, per i comunque bravi Andrea 'ImB0sc495' Boscani, quarto per 2.656 euro, e Nikol 'barabbic' Babic, ottavo per 2.546 euro di premio.



E si è chiuso con un accordo, in questo caso tra il primo classificato 'celeveleno' e il runner up 'cikirikiki', anche il Need for Speed Turbo da 14.580 euro in prize pool (162 entries). I 2 hanno deciso di dividersi praticamente la posta, per circa 2.600 euro a testa, una volta eliminato il terzo incomodo 'ginopaolo666' (€1.674). Buon sesto posto per Domenico 'domenlan' Lando (€717).



Niente deal invece nell'Afternoon on Stars (271 entries con 50 euro di buy in) del pomeriggio, dove al termine di oltre 5 ore di gioco l'ha spuntata 'SailonWave', per 2.326 euro di vincita, su 'pramsi62' (€1.705), 'hyttounasu10' (€1.250), 'VincenthOz95' (€916), 'danh89' (€671), 'I'm-Mr_GR33N' (€492), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€361), 'tommyria' (€264) e 'markus89902' (€264).



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 345

Montepremi Totale: €77.625

Final Table Pay Out



ciina92 - €12.210*

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €6.971*

Spens17 - €8.224*

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €2.656

GoodGirlsXXX - €3.418

207s2000 - €1.956

marcotomas91 - €1.518

Nikol 'barabbic' Babic - €2.546

NENOTTA - €957



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 162

Montepremi Totale: €14.580

Final Table Pay Out



celeveleno - €2.649*

cikirikiki - €2.517*

ginopaolo666 - €1.674

SailonWave - €1.262

moore67 - €951

Domenico 'domenlan' Lando - €717

pinkporcel - €540

Cincingnam - €407

mago1981 - €307



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 271

Montepremi Totale: €12.195

Final Table Pay Out



SailonWave - €2.326

pramsi62 - €1.705

hyttounasu10 - €1.250

VincenthOz95 - €916

danh89 - €671

I'm-Mr_GR33N - €492

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €361

tommyria - €264

markus89902 - €264