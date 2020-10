Altro deal nella notte... 'D3tyroj' e '58_Nuts_58' si sono infatti divisi il Big daily. Niente accordi invece nel Master 6 Max e nel Money Night dove hanno vinto 'Kidney22' e 'jjuanjose'.

Partiamo dal deal siglato tra 'D3tyroj' e '58_Nuts_58' nel The Big daily (116 entries per 15.500 euro di montepremi totale) targato 888poker. I 2 si sono messi in tasca più di 3.100 euro a testa una volta eliminati 'Joex889' (€1.914), 'PRT.Lobster' (€1.380), 'ZioBerlusca' (€969), 'Nanojhon16' (€751), 'gwennico' (€574), 'evil.queen89' (€450) e Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€388).



Sono andati invece tutti a 'Kidney22', che si è sbarazzato durante il Final Table dei rivali 'LAFAL1010' (€1.777), 'Gi4comoB3IIo' (€1.332), 'Killuifuplay1' (€1.015), 'UfoRobot1' (€761), 'G4uT4M4' (€571), 'saywhatagain' (€444), 'donpippo89' (€368) e 'DonnaAzzurra' (€305), i quasi 3.000 euro proposti dal Master 6 Max (141 entries con 100 euro di buy in) del network iPoker.



Successo pieno anche per 'jjuanjose' (€1.227) nel Money Night (114 entries per 5.073 euro di montepremi) di Betaland al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'Yes1KnewIT' (€867), 'grey9091' (€611), 'HaiFattoilRipassino' (€443), 'tupac1994' (€316), 'Nelsoni2809' (€241), 'biondog0' (€192), 'Teano92' (€153), e 'Sh1pAnK' (€126).



I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 116

Montepremi Totale: €15.500

Final Table Pay Out



D3tyroj - €3.133*

58_Nuts_58 - €3.135*

Joex889 - €1.914

PRT.Lobster - €1.380

ZioBerlusca - €969

Nanojhon16 - €751

gwennico - €574

evil.queen89 - €450

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €388



*Deal



Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 141

Montepremi Totale: €12.690

Final Table Pay Out



Kidney22 - €2.919

LAFAL1010 - €1.777

Gi4comoB3IIo - €1.332

Killuifuplay1 - €1.015

UfoRobot1 - €761

G4uT4M4 - €571

saywhatagain - €444

donpippo89 - €368

DonnaAzzurra - €305



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 114

Montepremi Totale: €5.073

Final Table Pay Out



jjuanjose - €1.227

Yes1KnewIT - €867

grey9091 - €611

HaiFattoilRipassino - €443

tupac1994 - €316

Nelsoni2809 - €241

biondog0 - €192

Teano92 - €153

Sh1pAnK - €126