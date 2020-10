Si è chiuso con un deal, tra 'AllaCass4' e 'Dezva', il NoS del venerdì sera. Accordo anche nel Need dove Andrea 'AMW91' Montrone, Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani e 'chiero83' si sono divisi la posta. Successo pieno invece per all in230 nell'AoS. Ecco il report...

Iniziamo dal Night on Stars (317 entries per 28.530 euro di montepremi totale) che ha registrato l'accordo pre heads up tra 'AllaCass4' e 'Dezva'. I 2 hanno optato per la spartizione di circa 4.650 euro a testa una volta finiti fuori gli altri finalisti 'pokerstore88' (€2.879), 'nick0983' (€2.111), Paolo 'preferiti90' Cavanna (€1.547), 'ringhio9002' (€1.134), 'T-palleggio' (€831), 'Donna_Imma.94' (€609) ed 'ELVISn.1' (€447).



Ed è stato contrassegnato da un deal anche il Need for Speed Turbo da 8.730 euro in prize pool (97 entries). In questo caso sono stati Andrea 'AMW91' Montrone, Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani e 'chiero83' a dividersi la posta, per 1.573 euro a testa, subito dopo l'eliminazione del comunque ottimo 'T-palleggio' (€824), al suo secono Final Table della serata.



Niente accordi invece nell'Afternoon on Stars (207 entries per 9.315 euro di montepremi) dove l'ha spuntata in maniera netta il player 'all in230', primo per 1.814 euro, su 'Lupix83' (€1.345), 'doomedtolive' (€997), 'SantaCapa2' (€739), 'squ4r3push3r' (€548), 'M.Pollame' (€406), 'eminkio' (€301), '0TG5/1' (€223) e 'angacannodam' (€223).



I risultati dei tornei online di ieri sera



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 317

Montepremi Totale: €28.530

Final Table Pay Out



AllaCass4 - €4.629*

Dezva - €4.658*

pokerstore88 - €2.879

nick0983 - €2.111

Paolo 'preferiti90' Cavanna - €1.547

ringhio9002 - €1.134

T-palleggio - €831

Donna_Imma.94 - €609

ELVISn.1 - €447



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 97

Montepremi Totale: €8.730

Final Table Pay Out



Andrea 'AMW91' Montrone - €1.573*

Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €1.573*

chiero83 - €1.573*

T-palleggio - €824

M.Pollame - €606

AllaCass4 - €446

stammchinevuai - €328

gnanollin - €287

ildottore333 - €252



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 207

Montepremi Totale: €9.315

Final Table Pay Out



all in230 - €1.814

Lupix83 - €1.345

doomedtolive - €997

SantaCapa2 - €739

squ4r3push3r - €548

M.Pollame - €406

eminkio - €301

0TG5/1 - €223

angacannodam - €223