E' stato un sabato contrassegnato dai buoni colpi messi a segno da 'gabrielepat', 'Suckkkkk' e 'Pellegrinous'. I primi 2 si sono rispettivamente imposti nel NoS e nel Need for Speed dopo aver siglato un deal, l'altro si è assicurato in maniera netta l'AoS del pomeriggio.

Ma iniziamo il nostro report dal Night on Stars, da 20.250 euro di montepremi totale (225 entries), che ha registrato il successo con accordo di un ottimo 'gabrielepat'. Per il regular è arrivato un bottino da 3.440 euro dopo aver piazzato lo sprint decisivo sui compagni di deal 'peppe10135', secondo per 2.487 euro, e 'gralbi', terzo classificato per 3.002 euro. Da segnalare il nono posto centrato dall'altro grinder Mauro 'MauroTranky' Tranchedone (€348).



E si è chiuso con un "patto di non aggressione" anche il Need for Speed Turbo da quasi 8.000 euro (88 entries). In questo caso il vincitore 'Suckkkkk', già quarto nel NoS, e il runner up 'mnus1990' si sono divisi 1.632 euro a testa al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'Giangi503' (€1.017), Carmine 'ezechiele94' Claps (€748), 'gabri348' (€550), 'NoOwlsPlz' (€404), 'PibeDeOro88' (€297), 'muluka91' (€261), e 'gacrica' (€228).



Niente deal invece nell'Afternoon on Stars del pomeriggio (247 entries con 50 euro di buy in) dove 'Pellegrinous' si è sbarazzato degli altri finalisti 'Amantide19' (€1.570), SamaelWish' (€1.151), 'S.Y.M.860223' (€844), 'ADI991' (€618), 'pokerixa' (€453), 'Alless1' (€332), '19MAIUNAGIOIA83' (€244) e 'GoodGirlsXXX' (€244) e ha così incassato i 2.143 euro del primo premio.



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 225

Montepremi Totale: €20.250

Final Table Pay Out



gabrielepat - €3.440*

peppe10135 - €2.487*

gralbi - €3.002*

Suckkkkk - €1.578

Boccaglio - €1.166

magangel83 - €862

TomDilly - €637

1got4shine - €471

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €348



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 88

Montepremi Totale: €7.920

Final Table Pay Out



Suckkkkk - €1.632*

mnus1990 - €1.632*

Giangi503 - €1.017

Carmine 'ezechiele94' Claps - €748

gabri348 - €550

NoOwlsPlz - €404

PibeDeOro88 - €297

muluka91 - €261

gacrica - €228



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 247

Montepremi Totale: €11.115

Final Table Pay Out



Pellegrinous - €2.143

Amantide19 - €1.570

SamaelWish - €1.151

S.Y.M.860223 - €844

ADI991 - €618

pokerixa - €453

Alless1 - €332

19MAIUNAGIOIA83 - €244

GoodGirlsXXX - €244