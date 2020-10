Bella sorpresa nella notte con Dario Minieri che è riuscito ad imporsi, dopo il deal alla pari siglato con 'mauri_mgm', nel Sunday High Roller. Resta aperto invece lo Special dove al momento c'è in testa 'Gioggi66'.

Ma iniziamo il nostro report dall'evento rimasto in sospeso, il Sunday Special da ben 126.540 euro di montepremi totale, che ha registrato il passaggio al Final Day di 106 player unici su oltre 1.400 entries. Al momento troviamo in testa lo scatenato 'Gioggi66' che ha accumulato uno stack davvero ottimo da 674.350 gettoni virtuali. Lo inseguono a distanza 'LORDPOKER698' con 378.581, 'MattyOnAir' con 350.768, 'CapoDeiCani' con 340.438, 'aleqsutzu' con 296.380, 'LUPOVICO68' con 280.539, 'ismabepi' con 270.661, 'SERRASG' con 266.281, 'M474D0R666' con 257.584 e 'sapy000', decimo con 257.096.



E passiamo al Sunday High Roller, da 250 euro di buy in e da 23.400 euro in prize pool, che ha invece già trovato un padrone. Al termine di quasi 7 ore di gioco l'ha infatti spuntata l'ex star del texas hold'em Dario Minieri. Il romano, che gioca con il nick 'D.Minieri', ha superato allo sprint il compagno di deal 'mauri_mgm' con cui si è diviso i primi 2 premi per quasi 4.700 euro a testa. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure Manlio 'M.I.1980' Iemina (€3.035) mentre si è fermato poco prima l'altro regular Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta (€2.284).



Chiudiamo con il solito Need for Speed Turbo (164 entries per 14.760 euro di montepremi) dove stavolta ha prevalo 'Xhungryf1shX', primo per 2.982 euro, su 'SailonWave' (€2.248), 'M.Pollame' (€1.694), Alessandro 'aleppp' Giannelli (€1.277), 'viKtorKing88' (€963), 'Kelevra0000' (€726), Nicolò '3N.M0' Molinelli (€547), 'gabrielepat' (€412) e 'ADI991' (€311).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Stasera il Final Day del Sunday Special



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.406

Montepremi Totale: €126.540

Player Left: 106

TOP TEN Day1



1. Gioggi66 - 674.350

2. LORDPOKER698 - 378.581

3. MattyOnAir - 350.768

4. CapoDeiCani - 340.438

5. aleqsutzu - 296.380

6. LUPOVICO68 - 280.539

7. ismabepi - 270.661

8. SERRASG - 266.281

9. M474D0R666 - 257.584

10. sapy000 - 257.096



Sunday High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 104

Montepremi Totale: €23.400

Final Table Pay Out



Dario 'D.Minieri' Minieri - €4.696*

mauri_mgm - €4.696*

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €3.035

Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta - €2.284

gullert - €1.719

Kelevra0000 - €1.294

Gibozza - €974

Fabio1Buono - €733

camma84 - €733



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 164

Montepremi Totale: €14.760

Final Table Pay Out



Xhungryf1shX - €2.982

SailonWave - €2.248

M.Pollame - €1.694

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €1.277

viKtorKing88 - €963

Kelevra0000 - €726

Nicolò '3N.M0' Molinelli - €547

gabrielepat - €412

ADI991 - €311