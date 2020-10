Secondo resoconto sui tornei online della domenica. Bene 'BIMBODORO' e 'cavagnola1' che sono rispettivamene volati in testa all'Explosive e Super Sunday. E' andato alla grande anche 'Blissey94' che si è già preso il Big.

Ma iniziamo dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nell'Explosive Sunday del network iPoker, che ha registrato 422 entries per quasi 38.000 euro di montepremi totale, si è registrata la corsa in solitaria di 'BIMBODORO' che ha chiuso il Day1 con uno stack davvero niente male da 336.746 gettoni. Ha cercato di tenere il passo 'JuMpSh0t' che però si è fermato a poco meno di 250.000. Alle sue spalle troviamo 'elbano599' che, con 225.226, precede 'Marcolinope84' (217.539), 'M4r4villa011' (211.624), 'SoySereno' (203.436), 'NickDnamite' (200.961), 'Gi4comoB3llo' (173.643), 'Equ1l1br1um' (169.276) e 'RaiseYourBluff' (157.189).



C'è invece 'cavagnola1', con 242.980 gettoni, in testa al Super Sunday da 20.000 euro garantiti della poker room di Betaland. Seguono, nell'ordine, 'bricolla88' con 212.152, 'avanpoker' con 202.988, 'Tito03' con 201.482, 'erminio1972' con 186.682, 'sg_bebito84' con 174.928, 'mdbkr' con 161.079, 'guccigucci' con 130.122, 'cannibal83' con 128.070 e 'illus1', ultimo dei Top Ten con 105.048.



E chiudiamo con il Sunday Big di 888poker, 199 entries per 25.100 euro in prize pool, che ha già consegnato la prima moneta da quasi 5.400 euro. Ad aggiudicarsela, dopo circa 8 ore di gioco, è stato 'Blissey94' che ha superato al Final Table i rivali 'g3m3ll0' (€3.891), 'magnosassi' (€2.940), 'svhartz89' (€2.196), 'F1SH882' (€1.506), 'ilpolipo21' (€1.255), Raffaele 'raffoneps' Francese (€1.004), 'ONiZzogA' (€753) e 'Daboli16' (€502).



Stasera i Final Day dell'Explosive e Super Sunday



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 422

Montepremi Totale: €37.980

Player Left: 94

TOP TEN DAY1



1. BIMBODORO - 336.746

2. JuMpSh0t - 248.270

3. elbano599 - 225.226

4. Marcolinope84 - 217.539

5. M4r4villa011 - 211.624

6. SoySereno - 203.436

7. NickDnamite - 200.961

8. Gi4comoB3llo - 173.643

9. Equ1l1br1um - 169.276

10. RaiseYourBluff - 157.189



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 209

Montepremi Totale: €20.000

Player Left: 75

TOP TEN DAY1



1. cavagnola1 - 242.980

2. bricolla88 - 212.152

3. avanpoker - 202.988

4. Tito03 - 201.482

5. erminio1972 - 186.682

6. sg_bebito84 - 174.928

7. mdbkr - 161.079

8. guccigucci - 130.122

9. cannibal83 - 128.070

10. illus1 - 105.048



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 199

Montepremi Totale: €25.100

Final Table Pay Out



Blissey94 - €5.397

g3m3ll0 - €3.891

magnosassi - €2.940

svhartz89 - €2.196

F1SH882 - €1.506

ilpolipo21 - €1.255

Raffaele 'raffoneps' Francese - €1.004

ONiZzogA - €753

Daboli16 - €502