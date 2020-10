Super shot per 'caramellagommos' che si è preso il Sunday Special. Bel colpo anche per 'blz2412', andato a segno nel Need for Speed Turbo. Annullato per problemi tecnici il NoS. Ecco il report...

Iniziamo dall'evento domenicale, lo Special da ben 126.540 euro di montepremi totale (1.406 entries), dove alla fine l'ha spuntata un super 'caramellagommos'. Il regular, che conta oltre 3.200 tornei giocati con un average stake da 22,23 euro, si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'ismabepi' (€12.948), 'coffadellapinta' (€9.086), 'sofsant' (€6.376), 'I.R.D.C.999' (€4.475), 'SNUCCI_8' (€3.140), 'trygun1987' (€2.204), 'Shadowkizz' (€1.547) e 'andrekk91' (€1.085) e si è messo in tasca gli oltre 18.000 euro del bottino.



Si è ritrovato invece out lontanissimo dai migliori, in 26esima posizione, il chipleader del Day1 'Gioggi66' (€543). Da segnalare, tra i notables, i piazzamenti di Dario 'D.Minieri' Minieri, 14esimo per 672 euro, e Domenico 'domenlan' Lando, 15esimo sempre per 672 euro di premio.



E passiamo ai tornei "standard" del lunedì sera e nel dettaglio al Need for Speed Turbo (202 entries per un prize pool da 18.180 euro) dove stavolta si è imposto 'blz2412' per una moneta da 3.555 euro. L'ultimo ad arrendersi è stato 'S.Renni', runner up per 2.630 euro, mentre è finito fuori una volta salito sul podio il buon Alberto 'Everbrun1' Cigliano, terzo per 1.945 euro. Quinto posto per Emanuele 'barramp9k8' Monari (€1.064).



Annullato purtroppo, per problemi tecnici, l'atteso Night on Stars da 50.000 euro garantiti.



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Problemi tecnici nel NoS che è stato annullato



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.406

Montepremi Totale: €126.540

Final Table Pay Out



caramellagommos - €18.452

ismabepi - €12.948

coffadellapinta - €9.086

sofsant - €6.376

I.R.D.C.999 - €4.475

SNUCCI_8 - €3.140

trygun1987 - €2.204

Shadowkizz - €1.547

andrekk91 - €1.085



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 202

Montepremi Totale: €18.180

Final Table Pay Out



blz2412 - €3.555

S.Renni - €2.630

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €1.945

Hardin19 - €1.439

Emanuele 'barramp9k8' Monari - €1.064

YeGoGor - €787

pinkporcel - €582

S.Y.M.860223 - €431

emily-spacca - €319



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: -

Montepremi Totale: -

ANNULLATO PER PROBLEMI TECNICI