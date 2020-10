Secondo resoconto sui tornei online con i risultati degli altri 2 domenicali e del Big daily Special del lunedì sera.

Iniziamo dall'evento targato iPoker, l'Explosive Sunday da quasi 38.000 euro di montepremi totale (422 entries), dove alla fine si è imposto 'DL10' per 7.406 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'cello9393', runner up per 4.653 euro, mentre si è ritrovato subito out una volta salito sul podio 'RaiseYourBluff', terzo per 3.228 euro. E' andata male purtroppo al chipleader del Day1 'BIMBODORO' che si è piazzato soltanto 12esimo per 494 euro di premio.



E passiamo all'altro domenicale, il Super Sunday da 20.000 euro garantiti della poker room di Betaland (MicroGame), che ha visto invece trionfare 'FrancescoTenag00', primo per 4.374 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Teano92' (€3.140), Fabrizio 'fabbry93' Privitera (€2.210), 'lupen_94' (€1.590), 'avanpoker' (€1.104), 'framaimo77' (€824), 'latte2001' (€610), 'erminio1972' (€456) e 'masidama' (€346).



Chiudiamo con 888poker e nel dettaglio con il Big daily Special del lunedì sera (119 entries per 15.500 euro in prize pool) che, dopo poco più di 7 ore di gioco, ha sancito il successo di 'picciurro14' (€2.411) ai danni dei compagni di deal 'copcin61' (2.630) e 'vellabella' (€2.576). I 3 si sono praticamente divisi la posta non appena è stato eliminato il quarto classificato '58_Nuts_58' (€1.347).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 422

Montepremi Totale: €37.980

Final Table Pay Out



DL10 - €7.406

cello9393 - €4.653

RaiseYourBluff - €3.228

Melqu1ades - €2.469

Equ1l1br1um - €1.899

Manager93 - €1.405

TheSp3cuL4tOr - €1.025

claudio6719 - €836

JuMpSh0t - €646



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 209

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



FrancescoTenag00 - €4.374

Teano92 - €3.140

Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €2.210

lupen_94 - €1.590

avanpoker - €1.104

framaimo77 - €824

latte2001 - €610

erminio1972 - €456

masidama - €346



The Big daily Special [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 119

Montepremi Totale: €15.500

Final Table Pay Out



picciurro14 - €2.411*

copcin61 - €2.630*

vellabella - €2.576*

58_Nuts_58 - €1.347

selmen - €953

Tarzanello93 - €729

streetwolf.9 - €558

SpongeBod - €419

Ev1t4L4p3st3 - €326



*Deal