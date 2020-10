L'ha vinto 'Freogan', che ha superato in heads up il buon Angelo 'Mirko313' Patanè, il Night on Stars del martedì sera. Sono andati alla grande anche Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini ed Ettore 'pro-fumato87' Esposito che si sono praticamente divisi il Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo dal NoS, 431 entries per 38.790 euro di montepremi totale, dove si è imposto un super 'Freogan'. Per il vincitore è arrivata una moneta da quasi 7.000 euro al termine dell'heads up giocato contro il comunque ottimo Angelo 'Mirko313' Patanè che si è consolato con il secondo premio da 5.119 euro. Sul podio è salito pure 'Slevin_Luca', terzo per 3.752 euro, mentre si sono fermati sul più bello 'doppiaDi' (€2.750), 'titonzio' (€2.016), Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€1.478), Luca 'KILLUCK' Daelli (€1.083), 'lordluke85' (€794) e 'TopDogg2.0' (€582).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 10.170 euro in prize pool (113 entries), che ha invece registrato il deal, praticamente alla pari, siglato tra i regular Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini ed Ettore 'pro-fumato87' Esposito. I 2 si sono divisi poco più di 2.000 euro a testa dopo l'uscita di scena dell'incomodo 'chiero83' (€1.288).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars del pomeriggio (242 entries per 10.890 euro in montepremi) che è stato contrassegnato dallo sprint decisivo piazzato da 'Cincingnam', primo per 2.099 euro, ai danni degli inseguitori 'socialudop11' (€1.539), 'tidus8989' (€1.128), 'gennyrusso22' (€827), '*F13RoM4N' (€606), 'Peccatoper..' (€444), 'TomMers_1997' (€326), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€239) e 'thesunbay' (€239).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 431

Montepremi Totale: €38.790

Final Table Pay Out



Freogan - €6.984

Angelo 'Mirko313' Patanè - €5.119

Slevin_Luca - €3.752

doppiaDi - €2.750

titonzio - €2.016

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €1.478

Luca 'KILLUCK' Daelli - €1.083

lordluke85 - €794

TopDogg2.0 - €582



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 113

Montepremi Totale: €10.170

Final Table Pay Out



Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €2.060*

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €2.031*

chiero83 - €1.288

oisselino - €953

LucaCeriale - €705

ginopaolo666 - €522

rifoboss - €386

SuperSayannnn - €286

Vop4 - €253



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 242

Montepremi Totale: €10.890

Final Table Pay Out



Cincingnam - €2.099

socialudop11 - €1.539

tidus8989 - €1.128

gennyrusso22 - €827

*F13RoM4N - €606

Peccatoper.. - €444

TomMers_1997 - €326

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €239

thesunbay - €239