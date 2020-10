Secondo resoconto sui tornei online del martedì sera con i risultati del Big daily, Rebuy e Money Night.

Partiamo dalla poker room di 888 dove 'Fantastik55' e 'al.go.ritmo' si sono divisi più di 2.400 euro nel Big daily (80 entries). I 2 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'ROGERTIGREX' (€1.482), 'Yesdisi3' (€1.068), '._Eiffell_.' (€750), 'Pioliano99' (€579), 'gianlu966' (€444), 'ONiZzogA' (€339) e 'mikileticri' (€300).



Niente accordi invece nel Martedì Rebuy del network iPoker (393 entries per 14.485 euro di montepremi totale) dove 'Dodoria1989' ha battuto in heads up il comunque positivo 'UfficioPapi' (€1.847) e ha incassato i quasi 3.000 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'totogatta' (€1.304) mentre si sono fermati poco prima 'Liononfire' (€970), 'Anibal335' (€753), 'GiuocoBelleMani' (€565), 'Xxdes' (€420), 'ThinKing91' (€333) e 'Antioco1' (€261).



E chiudiamo con il Money Night targato Betaland (5.000 euro garantiti) che ha visto trionfare in maniera netta il player 'giacomo89qq', primo per 1.209 euro, su 'freedoMen' (€855), 'DANPROCINO2' (€602), 'cavagnola1' (€437), 'SUCCHIQUA' (€312), Andrea 'Papua89' Briganti (€238), 'franktesta86' (€189), 'SANCE35 (€151) e 'tupac1994' (€124).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei tornei:



The Big daily [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 80

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



Fantastik55 - €2.420*

al.go.ritmo - €2.431*

ROGERTIGREX - €1.482

Yesdisi3 - €1.068

._Eiffell_. - €750

Pioliano99 - €579

gianlu966 - €444

ONiZzogA - €339

mikileticri - €300



*Deal



Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 393

Montepremi Totale: €14.485

Final Table Pay Out



Dodoria1989 - €2.970

UfficioPapi - €1.847

totogatta - €1.304

Liononfire - €970

Anibal335 - €753

GiuocoBelleMani - €565

Xxdes - €420

ThinKing91 - €333

Antioco1 - €261



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 107

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



giacomo89qq - €1.209

freedoMen - €855

DANPROCINO2 - €602

cavagnola1 - €437

SUCCHIQUA - €312

Andrea 'Papua89' Briganti - €238

franktesta86 - €189

SANCE35 - €151

tupac1994 - €124