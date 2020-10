Giornata da record per 'Indignato94' che si è aggiudicato sia il Night on Stars che il Need for Speed Turbo. Niente male nemmeno Matteo 'sgrillex' Sarais, protagonista nell'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report, ovviamente, dal doppio colpo piazzato dallo scatenato 'Indignato94'.



Il player di PS si è prima messo in tasca i 2.379 euro proposti dal Need for Speed Turbo (121 entries per 10.890 euro di montepremi totale), al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'AllaCass4' (€1.764), 'SailonWave' (€1.308), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€970), 'lukefrog97' (€720), 'ah5andra' (€534), 'titonzio' (€396), 'burma2018' (€293) e 'nofearBC' (€259), e appena un paio d'ore dopo si è concesso il clamoroso "bis" nel Night on Stars da oltre 30.000 euro in prize pool.



In questo caso l'incredibile 'Indignato94' ha incassato più di 5.100 euro dopo aver raggiunto un accordo, prima dell'heads up decisivo, con il comunque positivo 'giosuperman', secondo classificato per 4.788 euro.



E quella di ieri è stata anche la giornata di Matteo 'sgrillex' Sarais. Sono andati infatti al bravissimo regular lombardo, che ha superato al Final Table i rivali 'hagakhan' (€1.456), 'I'm-Mr_GR33N' (€1.067), 'saspezia' (€782), 'ILL3S' (€573), 'SailonWave' (€420), 'M@rkio84' (€308), 'aleorsi98' (€226) e 'Pellegrinous' (€226), i quasi 2.000 euro dell'Afternoon on Stars del pomeriggio (229 entries con 50 euro di buy in).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 344

Montepremi Totale: €30.960

Final Table Pay Out



Indignato94 - €5.168*

giosuperman - €4.788*

cerbokevin94 - €3.087

MattyOnAir - €2.263

Vop4 - €1.658

tisciali - €1.216

santuliotu - €891

Stefano 'St3ffolo' Valori - €653

carlo_d93 - €479



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 121

Montepremi Totale: €10.890

Final Table Pay Out



Indignato94 - €2.379

AllaCass4 - €1.764

SailonWave - €1.308

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €970

lukefrog97 - €720

ah5andra - €534

titonzio - €396

burma2018 - €293

nofearBC - €259



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 229

Montepremi Totale: €10.305

Final Table Pay Out



Matteo 'sgrillex' Sarais - €1.987

hagakhan - €1.456

I'm-Mr_GR33N - €1.067

saspezia - €782

ILL3S - €573

SailonWave - €420

M@rkio84 - €308

aleorsi98 - €226

Pellegrinous - €226