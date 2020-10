E' andato a 'Disconnesso', dopo il deal a 2 siglato con 'Vop44', il Big daily del mercoledì sera. Successi anche per 'matsa' nel Deep e 'napoletanadocforever' nel Money Night. Ecco il report...

Iniziamo con il Big daily di 888poker (11.200 euro di montepremi totale) dove si è imposto 'Disconnesso', per 2.301 euro di bottino, sul compagno di deal 'Vop44', runner up per 2.235 euro. I 2 hanno deciso di non farsi male una volta finiti fuori dai giochi gli altri finalisti 'PASTORELLO91' (€1.383), 'micktao9000' (€997), 'Simotattoo14' (€700), 'ilbuontempo' (€540), 'ButHeLovesYu' (€414), 'MakeMeH0ld' (€325) e 'alecencia' (€280).



E passiamo al Mercoledì Deep del network iPoker (386 entries per quasi 6.800 euro in prize pool) che ha invece registrato la vittoria netta di 'matsa', primo per 1.393 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Ul3nd1t' (€866), 'wh4tar3youd01ng' (€611), 'giocor1' (€455), 'C4LLM3W1LL' (€353), 'Avalanche1' (€265), 'massiassi' (€197), 'AsKySpLaSh' (€156) e 'Stristra' (€122).



Chiudiamo con il solito Money Night targato Betaland (5.000 euro garantiti) che stavolta è stato contrassegnato dall'exploit di 'napoletanadocforever' (€1.209) dopo poco più di 7 ore di gioco. L'ultimo a mollare è stato 'Bypipotto17' (€855) mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio '_TITTI_' (€602). Da segnalare il settimo posto del regular palermitano Andrea 'Papua89' Briganti (€189).



I numeri più importanti dei tornei di ieri:



The Big daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 83

Montepremi Totale: €11.200

Final Table Pay Out



Disconnesso - €2.301*

Vop44 - €2.235*

PASTORELLO91 - €1.383

micktao9000 - €997

Simotattoo14 - €700

ilbuontempo - €540

ButHeLovesYu - €414

MakeMeH0ld - €325

alecencia - €280



*Deal



Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 386

Montepremi Totale: €6.794

Final Table Pay Out



matsa - €1.393

Ul3nd1t - €866

wh4tar3youd01ng - €611

giocor1 - €455

C4LLM3W1LL - €353

Avalanche1 - €265

massiassi - €197

AsKySpLaSh - €156

Stristra - €122



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 108

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



napoletanadocforever - €1.209

Bypipotto17 - €855

_TITTI_ - €602

thearka80 - €437

picozzi8000 - €312

lionofheart92 - €238

Andrea 'Papua89' Briganti - €189

tupac1994 - €151

SANTAMARIA75 - €124