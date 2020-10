Super shot per 'cerbokevin94' che si è preso il Night on Stars Super KO del giovedì sera dopo aver superato in volata 'elestars' e Simone 'spera91' Speranza. Bel colpo anche per 'mago1981', protagonista nel Need. Ecco il report...

Partiamo dal NoS Super KO Edition, da 250 euro di buy in e da ben 65.700 euro di montepremi totale (292 entries), dove l'ha spuntata uno scatenato 'cerbokevin94'. Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da oltre 12.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'elestars' (€7.262), il terzo classificato Simone 'spera91' Speranza (€4.707), e i regular Gianluigi 'speach_90' Ortu (€3.056), Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€1.757) e Andrea 'andremonta92' Montanar (€715) che hanno rispettivamente chiuso in quarta, ottava e nona posizione.



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 14.310 euro in prize pool (159 entries con 100 euro di buy in), dove si è invece imposto il buon 'mago1981'. L'altoatesino si è messo in tasca i quasi 2.900 euro del primo premio dopo aver battuto in heads up il comunque positivo 'fedechiara' (€2.179). Sul podio è salito pure 'PIROIDE' (€1.643) mentre si sono fermati sul più bello 'tidus8989' (€1.238), 'realaddicted66' (€933), 'burgerwave' (€704), 'ProfessoreY' (€530), Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€400) e 'SuperSayannnn' (€301).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars (224 entries per 10.080 euro di montepremi) che ha registrato l'affollato deal tra 'ilDado1975' (€1.269), 'A.c.ghe' (€1.121), 'Izanagi27' (€1.640) e 'Giacky10' (€1.266). I 4 hanno scelto di non farsi particolarmente male una volta eliminati gli altri finalisti 'pietropa1984sil' (€593), 'Sp3c7rum1988' (€439), 'frecius' (€326), 'aleorsi98' (€241) e 'DevilMezavil' (€241).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati di ieri sera...



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 292

Montepremi Totale: €65.700

Final Table Pay Out



cerbokevin94 - €12.360

elestars - €7.262

Simone 'spera91' Speranza - €4.707

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €3.056

SantaCapa2 - €2.654

OCCHIUFORT - €1.906

Imbriaegon - €1.259

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €1.757

Andrea 'andremonta92' Montanar - €715



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 159

Montepremi Totale: €14.310

Final Table Pay Out



mago1981 - €2.891

fedechiara - €2.179

PIROIDE - €1.643

tidus8989 - €1.238

realaddicted66 - €933

burgerwave - €704

ProfessoreY - €530

Patrick 'instantcal89' Sanfilippo - €400

SuperSayannnn - €301



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 224

Montepremi Totale: €10.080

Final Table Pay Out



ilDado1975 - €1.269*

A.c.ghe - €1.121*

Izanagi27 - €1.640*

Giacky10 - €1.266*

pietropa1984sil - €593

Sp3c7rum1988 - €439

frecius - €326

aleorsi98 - €241

DevilMezavil - €241



*Deal