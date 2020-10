Secondo resoconto di giornata sui tornei online con i risultati del Big daily, Master 6 Max e Money Night.

Iniziamo dalla poker room di 888 dove 'Yesdisi3' si è sbarazzato al Final Table dei player 'Pioliano99' (€2.193), 'ROGERTIGREX' (€1.593), Andrea 'tahiti75' Bertacca (€1.148), 'pertugio7' (€797), 'Lombrico' (€632), 'Fantastik55' (€477), 'IMCRIPAD' (€365) e 'MuleCuLa' (€323) e si è messo in tasca i 3.023 euro proposti dal The Big daily (92 entries per quasi 13.000 euro di montepremi totale).



Sono andati invece al sempre ottimo Domenico 'scellons94' Gala i 2.670 euro del Master 6 Max targato iPoker (129 entries con 100 euro di buy in). Il grinder siciliano si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Gi4comoB3IIo' (€1.625), 'bepatience' (€1.219), 'Killuifuplay1' (€929), 'PRIMOCENTURY' (€697), 'Oceano11' (€522), '9837397' (€406), 'Ihope4Skill' (€337) e 'LoSplasho' (€279).



Chiudiamo con il Money Night di Betaland (5.000 euro garantiti) che ha registrato lo sprint vincente piazzato da 'Abelbalbo83', primo per 1.218 euro, ai danni dei rivali '___ANACONDA___' (€899), 'jjuanjose' (€647), '02Dragon02' (€466), 'thearka80' (€340), 'Ilprodeidonk' (€262), 'DEGEKAPPA' (€211), 'P1ppoP1uD1Tutt1' (€170) e 'Alby1997' (€142).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big daily [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 92

Montepremi Totale: €12.900

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €3.023

Pioliano99 - €2.193

ROGERTIGREX - €1.593

Andrea 'tahiti75' Bertacca - €1.148

pertugio7 - €797

Lombrico - €632

Fantastik55 - €477

IMCRIPAD - €365

MuleCuLa - €323



Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 129

Montepremi Totale: €11.610

Final Table Pay Out



Domenico 'scellons94' Gala - €2.670

Gi4comoB3IIo - €1.625

bepatience - €1.219

Killuifuplay1 - €929

PRIMOCENTURY - €697

Oceano11 - €522

9837397 - €406

Ihope4Skill - €337

LoSplasho - €279



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 97

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



Abelbalbo83 - €1.218

___ANACONDA___ - €899

jjuanjose - €647

02Dragon02 - €466

thearka80 - €340

Ilprodeidonk - €262

DEGEKAPPA - €211

P1ppoP1uD1Tutt1 - €170

Alby1997 - €142