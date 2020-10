L'ha vinto 'kurt111190' il torneo più "importante" del venerdì sera. A segno anche 'S1mba98', protagonista nel Need for Speed Turbo, mentre 'BARONE' e 'sikkio81' si sono praticamente divisi l'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report giornaliero sugli MTT online dal Night on Stars, 286 entries per oltre 25.000 euro di montepremi totale, dove 'kurt111190' si è messo in tasca i 4.894 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'u_PruPPu' (€3.587) e il terzo classificato 'hairfun14' (€2.629).



L'ha incassato invece lo scatenato 'S1mba98' il primo premio da 2.330 euro proposto dal Need for Speed Turbo (112 entries per 10.080 euro in prize pool). In questo l'ultimo a mollare è stato 'SpeedOne1' (€1.724) mentre si è arreso una volta salito sul podio il comunque positivo 'DEDOPIU' (€1.276). Tra i migliori anche il regular Andrea 'Andreacigna' Pini che ha chiuso ottavo per 284 euro.



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars del pomeriggio (233 entries con 50 euro di buy in) che ha registrato il deal quasi alla pari tra 'BARONE' e 'sikkio81'. I 2 si sono divisi circa 1.750 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti '4Didon02' (€1.086), Marco 'pokergus83' Gemma (€796), 'ioticallo' (€583), 'CIPROMCFLY16' (€428), 'cantalupense' (€313), 'UnwelcomE5' (€230) e 'MrMarlboro94' (€230).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 286

Montepremi Totale: €25.740

Final Table Pay Out



kurt111190 - €4.894

u_PruPPu - €3.587

hairfun14 - €2.629

bovierinho - €1.927

bombolo75 - €1.413

skertel23 - €1.035

IlWlad - €759

sribonne - €556

shex88 - €408



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 112

Montepremi Totale: €10.080

Final Table Pay Out



S1mba98 - €2.330

SpeedOne1 - €1.724

DEDOPIU - €1.276

micidial88 - €945

marino28 - €699

WJuveCR7 - €518

madda4ever - €383

Andrea 'Andreacigna' Pini - €284

stammchinevuai - €251



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 233

Montepremi Totale: €10.485

Final Table Pay Out



RJ BARONE - €1.702*

sikkio81 - €1.801*

4Didon02 - €1.086

Marco 'pokergus83' Gemma - €796

ioticallo - €583

CIPROMCFLY16 - €428

cantalupense - €313

UnwelcomE5 - €230

MrMarlboro94 - €230



*Deal