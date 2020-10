Sabato sera da protagonista per 'Chateaux87' che si è preso il NoS dopo aver siglato un deal con 'CasoeCaos'. Bene anche 'LORDPOKER698', vincitore del Need for Speed dove hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo Francesco 'ilmessia84' Favia e Giulio 'FabioBorini' Sonnino.

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online più "importanti" del sabato dal Night on Stars che nell'occasione metteva in palio un montepremi totale da oltre 26.000 euro (290 entries). Qui, dopo oltre 7 ore di gioco, si è imposto 'Chateaux87', primo per 4.735 euro, sul compagno di deal 'CasoeCaos' (€3.865). I 2 hanno scelto di non farsi particolarmente male una volta eliminati i rivali 'raisonce1' (€2.666), 'bigstabian' (€1.954), Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€1.432), 'mahlzeitinLA' (€1.050), 'lustreghino' (€770), 'KilianMbappe96' (€564) e 'sedutotoro' (€413).



Niente accordi invece nel Need for Speed Turbo da 10.260 euro in prize pool (114 entries). Un super 'LORDPOKER698' si è infatti messo in tasca tutti i 2.372 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up Francesco 'ilmessia84' Favia (€1.755), il terzo classificato Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€1.299) e il già finalista del NoS 'mahlzeitinLA' (€390).



E si è chiuso con un trionfo netto, quello del player 'giopennix' per quasi 2.500 euro di moneta, anche l'Afternoon on Stars del pomeriggio (292 entries con 50 euro di buy in). In questo caso il secondo posto è andato a 'WarOfSparta93' (€1.825) mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'ALEDA8990' (€1.338). Sesto posto per il buon 'Gibozza' (€527).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Francesco 'ilmessia84' Favia



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 290

Montepremi Totale: €26.100

Final Table Pay Out



Chateaux87 - €4.735*

CasoeCaos - €3.865*

raisonce1 - €2.666

bigstabian - €1.954

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €1.432

mahlzeitinLA - €1.050

lustreghino - €770

KilianMbappe96 - €564

sedutotoro - €413



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 114

Montepremi Totale: €10.260

Final Table Pay Out



LORDPOKER698 - €2.372

Francesco 'ilmessia84' Favia - €1.755

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €1.299

Suckkkkk - €962

bares95 - €712

killerirish90 - €527

mahlzeitinLA - €390

bobofolle - €289

pmenga - €255



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 292

Montepremi Totale: €13.140

Final Table Pay Out



giopennix - €2.490

WarOfSparta93 - €1.825

ALEDA8990 - €1.338

raisonce1 - €980

ElContee - €719

Gibozza - €527

MircoNovantotto - €386

Annageppo - €283

eroloc23 - €283