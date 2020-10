Partiti gli eventi dell'Italian Championship of Online Poker (ICOOP) 2020. Subito protagonisti Raffaele 'raffa_N5' Francese e Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio, bene anche Mirco 'pranda74' Prandini. Ecco il report...

ICOOP 2020 - Iniziamo dal torneone, il Sunday Special KO Edition da 250 euro di buy in e da oltre 200.000 euro in prize pool (Evento #04), che ha registrato il passaggio al Day2 di 72 player unici su 907 entries totali. Al momento c'è in testa un super Mirco 'pranda74' Prandini che ha chiuso il Day1 con quasi 1,8 milioni di gettoni virtuali. Lo inseguono 'Kelevra0000' con 1.653.006, Nicolò '3N.M0' Molinelli con 1.601.742 e Daniele 'discepolo78' Di Iesu con 1.503.131. Tra i migliori troviamo anche il siciliano Dario 'Trazaman' Amato con 1.295.434.



Ha già un "padrone" invece l'Evento #02, il No Limit Hold'em 6 Max da 50 euro di buy in e da 94.770 euro di montepremi totale. Al termine di quasi 9 ore di gioco l'ha infatti spuntata Raffaele 'raffa_N5' Francese, per 13.429 euro di bottino, su Mario 'suond89' Frittelli, secondo per 9.233 euro, e 'nannimad', terzo classificato per 6.349 euro di premio.



Già assegnato anche l'Evento #05, il Pot Limit Omaha 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in, dove ha prevalso il sempre ottimo Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio che ha incassato 4.592 euro tra moneta e taglie. In questo caso il ruolo di runner up è toccato al comunque positivo Alessandro 'aleppp' Giannelli (€2.157) mentre si è fermato una volta salito sul podio il player '1/3 ATEAM' (€1.518).



Successo netto anche per 'Tommy_<3_Grace' (€2.233) nel No Limit Hold'em ZOOM Heads Up Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #07) mentre si sono tutti chiusi con un deal gli Eventi #01 (€5 No Limit Hold'em Opening), #03 (€10 No Limit SuperStack 8 Max) e #06 (€100 No Limit Hold'em Turbo). Nel primo 'DEA.ISIDE' (€4.316) si è accordato con 'frank8454' (€3.716), negli altri 2 sono scesi a patti 'durrrAmorirr' (€5.850), 'tiger66dad' (€4.555), '44Z32' (€3.254), 'ezio08' (€4.089), 'geometra_16' (€3.605) e 'Aventador280' (€3.287) e il trio formato da 'Giafka' (€9.169), 'Leynia' (€8.609) e 'kumas55' (€8.485).



In nero i vincitori, per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



ICOOP 04 - Sunday Special KO Edition [€175.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 907

Montepremi Totale: €204.075

Player Left: 72

TOP TEN DAY1



1. Mirco 'pranda74' Prandini - 1.789.506

2. Kelevra0000 - 1.653.006

3. Nicolò '3N.M0' Molinelli - 1.601.742

4. Daniele 'discepolo78' Di Iesu - 1.503.131

5. reraiseal282 - 1.492.736

6. Jos_106clops - 1.299.027

7. Dario 'Trazaman' Amato - 1.295.434

8. mehur - 1.199.220

9. Slade32 - 1.196.653

10. Kingkong1277 - 1.137.824



ICOOP 02 - NL Hold'em 6 Max [€75.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.106

Montepremi Totale: €94.770

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffa_N5' Francese - €13.429

Mario 'suond89' Frittelli - €9.233

nannimad - €6.349

KINGHEDER - €4.366

10agosto2012 - €3.002

MrMarlboro94 - €2.064



ICOOP 05 - PL Omaha 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 236

Montepremi Totale: €21.240

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €4.592

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €2.157

1/3 ATEAM - €1.518

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €1.188

connorcryu - €899

renwar22 - €662



ICOOP 06 - NL Hold'em Turbo [€60.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 821

Montepremi Totale: €73.890

Final Table Pay Out



Giafka - €9.139*

Leynia - €8.609*

kumas55 - €8.485*

Fabio1Buono - €4.326

IBYWEIW - €3.099

Giuseppe 'gscordo' Scordo - €2.220

silvio19920 - €1.591

andre666a - €1.139

bozz81 - €816



*Deal