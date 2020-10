Sono rimasti in 90 e 119 a contendersi Explosive e Sunday Light. Già archiviato invece, con il deal tra 'DOG_GAME', 'sberlocchio' e 'Yesdisi3', il Sunday Big.

Secondo e ultimo resoconto sui tornei online della domenica sera. Partiamo dall'Explosive Sunday del network iPoker (404 entries per 36.360 euro di montepremi totale) dove è volato in testa 'SwingPower' con 90 left. Il chipleader ha accumulato uno stack da 252.791 gettoni che gli ha permesso di tenere a bada i player '9122308', al momento secondo con 236.808, 'DONKEYKONGTEAM', terzo con 207.058, e 'serchiomarquina', quarto con 203.490. Buon Day1 per Francesco 'kekko92221' Bisconti che ha chiuso settimo con 178.364.



E passiamo all'altro evento rimasto in sospeso, il Sunday Light da 15.000 euro garantiti di Betaland (MicroGame), che ha registrato la leadership dello scatenato 'Freogan' con oltre 200.000 gettoni. Alle sue spalle si sono fatti largo 'Shila1988' con 175.110 e il regular Gianfranco 'devden' Bruno con 166.304. Nei Top Ten troviamo anche 'ferguson10' (159.533), 'Bypipotto17' (157.599), 'pokerino9966' (154.280), 'lionofheart92' (150.388), 'cecco12' (148.580), 'Sh1pAnK' (143.277) e 'The_Nucker' (135.712).



E' stato già archiviato invece il Sunday Big targato 888poker (206 entries per 25.400 euro di prize pool). Dopo quasi 8 ore si gioco l'ha infatti spuntata 'DOG_GAME' (€4.266) sui compagni di deal Samuele 'sberlocchio' Pistis (€4.082) e 'Yesdisi3' (€4.008). I 3 hanno scelto di siglare un accordo quasi alla pari una volta eliminati gli altri finalisti 'BurgerKing82' (€2.223), 'EXPLOIT.2.1' (€1.524), Nicolaj '95centond' D’Antoni (€1.270), 'Aleluss' (€1.016), 'N1v3k96' (€762) e 'VoL1Am0b4sSo' (€508).



Gli altri domenicali...



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 404

Montepremi Totale: €36.360

Player Left: 90

TOP TEN DAY1



1. SwingPower - 252.791

2. 9122308 - 236.808

3. DONKEYKONGTEAM - 207.058

4. serchiomarquina - 203.490

5. AsKySpLaSh - 198.970

6. dario63 - 180.147

7. Francesco 'kekko92221' Bisconti - 178.364

8. P4y4anPl4y - 173.356

9. ChevChelios1 - 173.195

10. Miniraise - 167.035



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 337

Montepremi Totale: €15.000

Player Left: 119

TOP TEN DAY1



1. Freogan - 207.146

2. Shila1988 - 175.110

3. Gianfranco 'devden' Bruno - 166.304

4. ferguson10 - 159.533

5. Bypipotto17 - 157.599

6. pokerino9966 - 154.280

7. lionofheart92 - 150.388

8. cecco12 - 148.580

9. Sh1pAnK - 143.277

10. The_Nucker - 135.712



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 206

Montepremi Totale: €25.400

Final Table Pay Out



DOG_GAME - €4.266*

Samuele 'sberlocchio' Pistis - €4.082*

Yesdisi3 - €4.008*

BurgerKing82 - €2.223

EXPLOIT.2.1 - €1.524

Nicolaj '95centond' D’Antoni - €1.270

Aleluss - €1.016

N1v3k96 - €762

VoL1Am0b4sSo - €508



*Deal