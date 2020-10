Archiviato il Sunday Special KO Edition targato Italian Championship of Online Poker. Alla fine l'ha spuntata un super 'Kelevra0000' su Mirco 'pranda74' Prandini, Daniele 'discepolo78' Di Iesu e Leonardo 'LeoEle07' Mancuso. Bel colpo anche per Simone 'simopascu96' Pascucci che si è preso il Monday Bigger 6 Max PKO.

ICOOP 2020 - Ma partiamo dal domenicale, lo Special KO Edition da 250 euro di buy in e da oltre 200.000 euro in prize pool (Evento #04), dove si è imposto 'Kelevra0000'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da ben 26.157 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i regular Mirco 'pranda74' Prandini, runner per 21.097 euro, Daniele 'discepolo78' Di Iesu, terzo per 12.629 euro, e Leonardo 'LeoEle07' Mancuso, quarto classificato per 6.208 euro.



E sempre un super 'Kelevra0000' ha chiuso terzo, per altri 3.182 euro di premio, nel No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy e da 60.570 euro di montepremi totale (Evento #12). In questo caso il vincitore del Sunday Special ha dovuto cedere il passo a 'Bulgaro98', secondo per 5.495 euro, e all'ottimo Simone 'simopascu96' Pascucci che si è messo in tasca più di 9.600 euro tra moneta e taglie.



L'ha vinto invece 'ginestra1' (€7.296), che ha battuto in heads up il compagno di deal 'istheway' (€6.496), il No Limit Hold'em Bubble Rush da 50 euro di buy in (Evento #8). Successi con accordo anche per 'KilianMbappe96' (€7.342) nel No Limit Hold'em SuperStack 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #09) e per 'fabianollo79' (€6.960) nel No Limit Hold'em Deep Turbo da 50 euro di buy in (Evento #11).



Resta aperto invece il Monday Bigger 6 Max Progressive KO da 250 euro di buy in (Evento #10). Sono infatti ancora 41 i player in corsa per la vittoria con lo scatenato 'SpeedOne1' che, grazie ad uno stack da 1.676.796 gettoni virtuali, precede nell'ordine gli altri TOP TEN 'ScaleFolli' (1.221.332), Igor 'SMagicS-84' Saia (1.189.394), 'Bada_Bing_A81A' (1.086.817), 'MattDivin' (1.004.839), 'Thund3rPoker' (967.648), 'iena8341' (948.512), Manlio 'M.I.1980' Iemina (926.697), 'PATROZZOGAE' (920.366) e 'zarate1984' (849.520).



Per tutti i risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Sunday Special ICOOP a 'Kelevra0000'



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



ICOOP 04 - Sunday Special KO Edition [€175.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 907

Montepremi Totale: €204.075

Final Table Pay Out



Kelevra0000 - €26.157

Mirco 'pranda74' Prandini - €21.097

Daniele 'discepolo78' Di Iesu - €12.629

Leonardo 'LeoEle07' Mancuso - €6.208

Donutx97 - €7.111

YnDZoNe.iT - €3.874

mehur - €2.881

mr.raiser96 - €2.960

IMuCkTheNut - €1.502



ICOOP 08 - NL Hold'em Bubble Rush [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.185

Montepremi Totale: €53.325

Final Table Pay Out



ginestra1 - €7.296*

istheway - €6.496*

taibi83ska - €4.057

PokerManzo92 - €2.877

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €2.040

Alessio 'deceptionnnn' Fratti - €1.446

mr.raiser96 - €1.025

Vop4 - €727

lagalaga - €515



*Deal



ICOOP 11 - NL Hold'em Deep Turbo [€60.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.441

Montepremi Totale: €64.845

Final Table Pay Out



fabianollo79 - €6.960*

simo9911 - €6.719*

30RONDO30 - €7.069*

TomDilly - €3.268

Turko_Pako - €2.293

Imbriaegon - €1.609

Mattia711 - €1.129

DA_NAPOLI96 - €793

natalexxx - €556



*Deal



ICOOP 12 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 673

Montepremi Totale: €60.570

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €9.651

Bulgaro98 - €5.495

Kelevra0000 - €3.182

Andrea 'andremonta92' Montanar - €2.880

AKILLERJJ - €1.891

esef_94 - €1.041

LEONEMAN - €741

Andreavit1992 - €1.278



ICOOP 10 - Monday Bigger 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 517

Montepremi Totale: €116.325

Player Left: 41

TOP TEN DAY1



1. SpeedOne1 - 1.676.796

2. ScaleFolli - 1.221.332

3. Igor 'SMagicS-84' Saia - 1.189.394

4. Bada_Bing_A81A - 1.086.817

5. MattDivin - 1.004.839

6. Thund3rPoker - 967.648

7. iena8341 - 948.512

8. Manlio 'M.I.1980' Iemina - 926.697

9. PATROZZOGAE - 920.366

10. zarate1984 - 849.520