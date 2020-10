Secondo resoconto di giornata sui tornei online con i risultati degli ultimi 2 domenicali e del Big daily Special del lunedì sera.

Iniziamo dall'Explosive Sunday del network iPoker (404 entries per 36.360 euro di montepremi totale) che ha registrato lo sprint vincente piazzato da 'serchiomarquina', primo per 7.454 euro, ai danni del runner up 'fumosolobenzina' (€4.636) e del terzo classificato 'Betta62' (€3.272). Si è ritrovato out invece ad un passo dal podio 'Sharia' (€2.436) che ha preceduto nel pay out 'ITRPAYOU' (€1.891) e 'M4rc3LVB' (€1.418).



Bel colpo anche per 'thearka80' che si è messo in tasca i quasi 3.000 euro proposti dal domenicale di Betaland (MicroGame): il Light da 50 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito. Ha provato a fermalo in tutti i modi 'Vattinn_v' che si è comunque consolato con un premio da 2.145 euro. Sul podio è salito pure 'ferguson10' (€1.511) mentre si è fermato molto prima, in 15esima posizione, il chipleader del Day1 'Freogan' (€143).



E ieri sera si è giocato e già concluso anche il The Big daily Special, da 109 euro di buy in e da quasi 20.000 euro in prize pool, targato 888poker. Dopo poco più di 7 ore di gioco l'ha infatti spuntata 'Yesdisi3' sul compagno di deal '4SS0N4P0L1'. I 2 hanno scelto di dividersi circa 3.500 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'al.go.ritmo' (€2.254), 'Aleluss' (€1.662), 'mai.ki90' (€1.175), '0ldWh1sk3y' (€898), 'ROGERTIGREX' (€688), 'lucaseba89' (€516) e 'cate5252' (€401).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Explosive Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 404

Montepremi Totale: €36.360

Final Table Pay Out



serchiomarquina - €7.454

fumosolobenzina - €4.636

Betta62 - €3.272

Sharia - €2.436

ITRPAYOU - €1.891

M4rc3LVB - €1.418

M4r4villa011 - €1.054

Carbonara54 - €836

wanheda1 - €654



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 337

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



thearka80 - €2.970

Vattinn_v - €2.145

ferguson10 - €1.511

SCOZZARO082 - €1.086

R1G3L - €755

ilpadrino_90 - €563

DANPROCINO2 - €417

supermario19 - €306

assalve75 - €230



The Big daily Special [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 137

Montepremi Totale: €19.100

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €3.640*

4SS0N4P0L1 - €3.494*

al.go.ritmo - €2.254

Aleluss - €1.662

mai.ki90 - €1.175

0ldWh1sk3y - €898

ROGERTIGREX - €688

lucaseba89 - €516

cate5252 - €401



*Deal