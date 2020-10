Archiviati altri 6 eventi dell'Italian Championship of Online Poker. Super shot per Paolo 'preferiti90' Cavanna nel Monday Bigger 6 Max PKO dove ha chiuso secondo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci. Sono andati a segno anche Mario 'MAGIpoker87' Magistro, 'moramora23', 'Fabiosky23', Stefano 'Cemento84' Morroni e 'Drew170s'.

ICOOP 2020 - Ma iniziamo il nostro report dal torneo schedulato su 2 giorni, il Monday Bigger 6 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 116.000 euro di montepremi totale (Evento #10), dove alla fine l'ha spuntata Paolo 'preferiti90' Cavanna. Il regular ligure ha superato in volata il comunque positivo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€10.493) e si è messo in tasca più di 17.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure 'lezgodancing97' (€6.862) mentre si sono fermati sul più bello Igor 'SMagicS-84' Saia (€4.536), Domenico 'ddomenico' Drammis (€4.098) e 'SpeedOne1' (€2.852).



E passiamo ai tornei in programma ieri sera e nel dettaglio al No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da ben 102.690 euro in prize pool (Evento #15) che ha registrato l'exploit di uno scatenato 'moramora23'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 11.002 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'civo'aciort'' (€8.963), 'iwaspisapisa' (€4.400), 'Diopside8' (€4.352), 'CIPROMCFLY16' (€3.750), 'OmarWhite71' (€2.991), Mario 'suond89' Frittelli (€1.269), 'Manu_vn96' (€1.678) e 'Mr.BigShot19' (€1.911).



E' andato invece a Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€2.881), che ha battuto allo sprint 2 talenti del calibro di Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€2.128) e Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€1.572), il Pot Limit Omaha 6 Max da 100 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (Evento #16).



Successi, infine, per 'Fabiosky23' (€6.854) nel No Limit Hold'em SuperStack 6 Max Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #14) e rispettivamente per 'Drew170s' (€5.147) e Stefano 'Cemento84' Morroni (€8.130), entrambi dopo aver siglato un deal, nel No Limit Hold'em Win the Button da 50 euro di buy in (Evento #13) e nel No Limit Hold'em 6 Max Deep Turbo da 100 euro di buy in (Evento #17).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



ICOOP 10 - Monday Bigger 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 517

Montepremi Totale: €116.325

Final Table Pay Out



Paolo 'preferiti90' Cavanna - €17.609

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €10.493

lezgodancing97 - €6.862

Igor 'SMagicS-84' Saia - €4.536

Domenico 'ddomenico' Drammis - €4.098

SpeedOne1 - €2.852



ICOOP 13 - NL Hold'em Win the Button [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.050

Montepremi Totale: €47.250

Final Table Pay Out



Drew170s - €5.147*

assobet91 - €5.908*

Alessandro 'L'UomoCheFu' Pasqualucci - €5.077*

BET.TTONE77 - €2.561

Salento2009 - €1.804

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €1.270

dinapoli78 - €895

lukefrog97 - €630

Tommy_<3_Grace - €444



*Deal



ICOOP 15 - NL Hold'em Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.141

Montepremi Totale: €102.690

Final Table Pay Out



moramora23 - €11.002

civo'aciort' - €8.963

iwaspisapisa - €4.400

Diopside8 - €4.352

CIPROMCFLY16 - €3.750

OmarWhite71 - €2.991

Mario 'suond89' Frittelli - €1.269

Manu_vn96 - €1.678

Mr.BigShot19 - €1.911



ICOOP 16 - PL Omaha 6 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 166

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €2.881

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €2.128

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €1.572

Mr.Squid92 - €1.162

cont.SERBELLONI - €858

IMuCkTheNut - €634



ICOOP 17 - NL Hold'em 6 Max Deep Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 613

Montepremi Totale: €55.170

Final Table Pay Out



Stefano 'Cemento84' Morroni - €8.130*

S1mba98 - €7.330*

IBYWEIW - €4.361

GiaNMy7 - €3.012

Giovanni 'gioriz' Rizzo - €2.080

Excels1oR - €1.436



*Deal