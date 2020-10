Secondo resoconto sui tornei online del martedì sera. Deal tra 'Blissey94' ed '._Eiffell_.' nel Big daily, sono andati rispettivamente a 'C4LLM3W1LL' e 'ALLANZIMI95' il Master delle Halloween Series e il Money Night.

Partiamo dal Big daily targato 888poker (94 entries per 13.800 euro di montepremi totale) dove i player 'Blissey94' ed '._Eiffell_.' hanno scelto di dividersi circa 2.700 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'm4g1c99' (€1.695), '19ONETIME84' (€1.228), Samuele 'sberlocchio' Pistis (€854), 'cate5252' (€676), 'downreg4' (€502), 'anonimus996' (€391) e 'riposino' (€345).



L'ha incassati invece tutti 'C4LLM3W1LL', che ha battuto in heads up il comunque ottimo 'Ciollinus' (€1.244), i 2.001 euro proposti dall'Evento #4 delle Halloween Series, il Master L0ll02204 da 35 euro di buy in e da quasi 10.000 euro in prize pool (305 entries). Sul podio è salito pure 'P13tr4N3r4' (€878) mentre ha sfiorato il Final Table il grinder Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€137).



Successo pieno, per 1.251 euro di bottino, anche per 'ALLANZIMI95' nel solito Money Night di Betaland (123 entries per 5.473 euro di montepremi). In questo caso il ruolo di runner up è toccato a 'lukoKT' (€893) che ha peceduto, tra gli altri, i due regular Gabriele 'KingMAvE911' Re (€643) e Fabrizio 'fabbry93' Privitera (€466).



Per tutte le notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal a 2 nel Big daily



Questi i numeri più importanti dei tornei:



The Big daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 94

Montepremi Totale: €13.800

Final Table Pay Out



Blissey94 - €2.783*

._Eiffell_. - €2.788*

m4g1c99 - €1.695

19ONETIME84 - €1.228

Samuele 'sberlocchio' Pistis - €854

cate5252 - €676

downreg4 - €502

anonimus996 - €391

riposino - €345



*Deal



HSW#4 - Master L0ll02204 [€5.000 GTD]

Buy-in: €35

Entries: 305

Montepremi Totale: €9.760

Final Table Pay Out



C4LLM3W1LL - €2.001

Ciollinus - €1.244

P13tr4N3r4 - €878

Ihope4Skill - €654

xyougio126 - €508

StoBbale - €381

tmmgpp96 - €283

cassim85 - €224

3376846239413796 - €176



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 123

Montepremi Totale: €5.473

Final Table Pay Out



ALLANZIMI95 - €1.251

lukoKT - €893

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €643

Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €466

thekid2 - €333

Freogan - €254

ushoran - €197

HaiFattoilRipassino - €153

Ilprodeidonk - €122