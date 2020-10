Mercoledì sera contrassegnato dagli eventi dell'Italian Championship of Online Poker (ICOOP) 2020. Ecco il report...

ICOOP 2020 - Partiamo dal No Limit Hold'em Progressive KO da 50 euro di buy in e da quasi 70.000 euro di montepremi totale (Evento #18) dove si è messo in evidenza Patrick 'instantcal89' Sanfilippo. Il regular ha superato al Final Table i rivali 'mr.raiser96' (€5.672), 'MATDOCTOR' (€2.804), 'MONSARMY' (€2.336), 'gabri348' (€1.577), 'Donutx97' (€1.177), 'Romauro96' (€1.173), 'EnzoBiondo94' (€994) e 'LAFAL10' (€700) e si è assicurato così un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da ben 7.165 euro.



Sono andati invece a 'Shadowkizz', che ha battuto in heads up il comunque positivo 'mr.raiser96' (€5.672), gli oltre 9.800 euro proposti dal No Limit Hold'em Big Ante da 100 euro di buy in (Evento #20). Sul podio è salito pure 'YeGoGor' (€5.155) mentre si sono fermati sul più bello 'juampisale5' (€3.720), 'bozz81' (€2.685), 'bobofolle' (€1.938), 'Exivezzz' (€1.399), Giacomo 'James90511' Grossi (€1.010) e 'corris1986' (€729).



E ieri sera è arrivato anche l'ennesimo acuto di 'elestars'. Stavolta il grinder di PS ha bruciato allo sprint 'Jhowen55' (€4.833), 'caramellagommos' (€4.018), Luca 'delfo182' Delfino (€1.941), 'raffytb9' (€2.213), Bruno 'falchetto777' Stefanelli (€1.141), 'Matissemilu' (€1.124) e 'YouHaveNoEscape' (€941) e ha incassato più di 7.500 euro nell'Evento #22, il No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in.



Successi, infine, per 'SMERALDA06' (€6.369) nel No Limit Hold'em Turbo da 50 euro di buy in (Evento #21) e 'Giacky10' (€7.592) nel No Limit Hold'em The Classic da 10 euro di buy in (Evento #19).



Per tutti i altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

ICOOP, archiviati altri 5 eventi



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



ICOOP 18 - NL Hold'em Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.532

Montepremi Totale: €68.940

Final Table Pay Out



Patrick 'instantcal89' Sanfilippo - €7.165

mr.raiser96 - €5.672

MATDOCTOR - €2.804

MONSARMY - €2.336

gabri348 - €1.577

Donutx97 - €1.177

Romauro96 - €1.173

EnzoBiondo94 - €994

LAFAL10 - €700



ICOOP 20 - NL Hold'em Big Ante [€60.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 651

Montepremi Totale: €60.000

Final Table Pay Out



Shadowkizz - €9.895

*F13RoM4N - €7.142

YeGoGor - €5.155

juampisale5 - €3.720

bozz81 - €2.685

bobofolle - €1.938

Exivezzz - €1.399

Giacomo 'James90511' Grossi - €1.010

corris1986 - €729



ICOOP 21 - NL Hold'em Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 871

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



SMERALDA06 - €6.369

ScaleFolli - €4.563

caroberto100 - €3.269

Luca 'delfo182' Delfino - €2.342

j_romani88 - €1.678

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €1.202

Giuseppe '19ONETIME89' De Rosa - €861

nanairo3 - €617

BOKRI79 - €442



ICOOP 22 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 579

Montepremi Totale: €52.110

Final Table Pay Out



elestars - €7.542

Jhowen55 - €4.833

caramellagommos - €4.018

Luca 'delfo182' Delfino - €1.941

raffytb9 - €2.213

Bruno 'falchetto777' Stefanelli - €1.141

Matissemilu - €1.124

YouHaveNoEscape - €941