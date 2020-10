Ancora un accordo nel Big daily mentre 'thedeal' ed 'emanuelem00' sono andati rispettivamente a segno nel Mercoledì Deep e nel Money Night. Ecco il resoconto...

Ma iniziamo dal Big daily di 888poker (96 entries per 13.000 euro di montepremi totale) dove stavolta sono stati 'ilCapoClan' e 'Missione007' a siglare un deal praticamente alla pari. I 2 hanno scelto di dividersi più di 2.600 euro a testa una volta finiti fuori dai giochi i rivali 'nene8807' (€1.606), 'anonimus996' (€1.157), 'OMG.J.Daniel' (€813), 'salv4pel' (€628), '38461419282' (€481), 'DOG_GAME' (€368) ed 'Elfideo3' (€325).



Niente accordi invece nel Mercoledì Deep del network iPoker (506 entries con 20 euro di buy in) dove si è imposto il player 'thedeal'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 1.737 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'proiettileinloro' (€1.091), 'Th3Gr3atGatsby' (€757), 'Laltrovolto2020' (€579), 'MeLLoWyELL0w' (€445), 'SieteMejoVoi' (€330), 'LAFAL1010' (€240), 'ImSittingOut' (€196) e 'bumbino1926' (€151).



E si è chiuso con un trionfo netto anche il solito Money Night di Betaland (102 entries con 5.000 euro garantiti). Uno scatenato 'emanuelem00' ha infatti sbaragliato la concorrenza, dopo circa 7 ore di gioco, e si è così aggiudicato l'intero bottino da 1.209 euro.



The Big daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 96

Montepremi Totale: €13.000

Final Table Pay Out



ilCapoClan - €2.641*

Missione007 - €2.615*

nene8807 - €1.606

anonimus996 - €1.157

OMG.J.Daniel - €813

salv4pel - €628

38461419282 - €481

DOG_GAME - €368

Elfideo3 - €325



*Deal



Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 506

Montepremi Totale: €8.906

Final Table Pay Out



thedeal - €1.737

proiettileinloro - €1.091

Th3Gr3atGatsby - €757

Laltrovolto2020 - €579

MeLLoWyELL0w - €445

SieteMejoVoi - €330

LAFAL1010 - €240

ImSittingOut - €196

bumbino1926 - €151



Money Night [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 102

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



emanuelem00 - €1.209

_shotter_27 - €855

Qgiulio - €602

prisonbreak000 - €437

Vattinn_v - €312

Barra_45 - €238

alechitarra - €189

lareginadipalermoo - €151

ManlnBlack - €124