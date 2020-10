Sono rimasti in 40 a contendersi il Thursday Bigger targato Italian Championship of Online Poker. Archiviati gli altri 4 eventi in programma, ecco il report della quinta giornata...

ICOOP 2020 - Partiamo dal torneone schedulato su 2 giorni, il Thursday Bigger 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in (Evento #25), che ha registrato il passaggio al Final Day di 40 player unici su 522 entries totali. Al momento troviamo in testa 'BATISTUTA253' che, grazie ad uno bottino da 1.704.770 gettoni virtuali, precede nell'ordine 'Mr.Squid92' (1.347.698), 'OmarWhite71' (1.318.427), Luca 'steva10' Stevanato (1.290.795), '87NWO86' (1.273.412), 'El_pampasito' (1.272.989), 'sribonne' (1.098.531), 'buxleggend' (1.098.001), Eugenio 'pera276' Oribe Peralta (1.051.347) e 'wanderpatry' (908.894).



Sono stati già assegnati invece gli 8.109 euro messi in palio nel No Limit Hold'em Deep Turbo da 50 euro di buy in (Evento #26). Dopo poco più di 5 ore di gioco si è infatti imposto un super 'Biscione95' su 'El_pampasito' (€5.699), 'arnoldblu' (€4.006), Thomas 'zawarella' Zavaroni (€2.816), 'PR0PRI0LUI' (€1.980), 'robob2908' (€1.391), 'QQgioQQ' (€978), 'sedutotoro' (€688) e 'animaleDzona' (€483).



Concluso anche il No Limit Hold'em 3 Stacks da 100 euro di buy in (Evento #23) dove 'KINGHEDER', primo per 8.022 euro, e Daniele 'ZyzzRaver' Grasso, runner up per 7.222 euro, hanno deciso di siglare un deal una volta eliminati gli altri finalisti Mario 'kheldar2010' Bucca (€4.654), 'PokerManzo92' (€3.379), 'RalphCifaretto' (€2.453), Domenico 'scellone9477' Gala (€1.780), 'LAFAL10' (€1.292), 'tisciali' (€938) e 'M474D0R666' (€681).



Successi, infine, per lo scatenato 'lupin02' (€2.622) nel No Limit Hold'em ZOOM Heads Up Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #27) e per 'lukeskywalkerz' (€5.592), dopo l'accordo a 4 firmato con 'LosGuerro' (€5.794), 'lunad81' (€4.664) e 'fresco970' (€5.065), nel No Limit Hold'em The Classic da 10 euro di buy in (Evento #24).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



ICOOP 25 - Thursday Bigger 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 522

Montepremi Totale: €117.450

Player Left: 40

TOP TEN DAY1



1. BATISTUTA253 - 1.704.770

2. Mr.Squid92 - 1.347.698

3. OmarWhite71 - 1.318.427

4. Luca 'steva10' Stevanato - 1.290.795

5. 87NWO86 - 1.273.412

6. El_pampasito - 1.272.989

7. sribonne - 1.098.531

8. buxleggend - 1.098.001

9. Eugenio 'pera276' Oribe Peralta - 1.051.347

10. wanderpatry - 908.894



ICOOP 23 - NL Hold'em 3 Stacks [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 586

Montepremi Totale: €52.740

Final Table Pay Out



KINGHEDER - €8.022*

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €7.222*

Mario 'kheldar2010' Bucca - €4.654

PokerManzo92 - €3.379

RalphCifaretto - €2.453

Domenico 'scellone9477' Gala - €1.780

LAFAL10 - €1.292

tisciali - €938

M474D0R666 - €681



*Deal



ICOOP 26 - NL Hold'em Deep Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.209

Montepremi Totale: €54.405

Final Table Pay Out



Biscione95 - €8.109

El_pampasito - €5.699

arnoldblu - €4.006

Thomas 'zawarella' Zavaroni - €2.816

PR0PRI0LUI - €1.980

robob2908 - €1.391

QQgioQQ - €978

sedutotoro - €688

animaleDzona - €483