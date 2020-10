E' andato Marco 'Granbasso' Baglioni, che ha battuto in heads up Luca 'steva10' Stevanato, il Thursday Bigger 8 Max PKO. Ottimi colpi anche per Nikol 'barabbic' Babic ed Eugenio 'Eugol93' Sanchioni. Ecco il report con tutti gli eventi dell'Italian Championship of Online Poker...

ICOOP 2020 - Partiamo proprio dal Thursday Bigger 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da ben 117.450 euro di montepremi totale (Evento #25) dove un super Marco 'Granbasso' Baglioni si è imposto per 18.573 euro di bottino tra moneta e taglie. Il bravissimo grinder di Arezzo l'ha spuntata su un comunque ottimo Luca 'steva10' Stevanato che si è consolato con un premio complessivo da 11.308 euro. Sul podio è salito pure 'Benderrr96' (€7.972) mentre si sono fermati sul più bello 'eisenpower8' (€4.024), 'bimbo679' (€4.812), Eugenio 'pera276' Oribe Peralta (€2.701), Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio (€1.980) e 'byebyebella' (€1.254).



L'ha vinto invece Nikol 'barabbic' Babic l'Evento #28, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 80.000 euro in prize pool. Il classe '92 si è messo in tasca circa 10.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'Mirkozena' (€5.811), Manuele 'EagleSupport' Ciccarelli (€3.512), 'kitty4u1989' (€2.581), Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€1.722), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€1.341), 'gaggio22' (€1.586) e 'Andre_9495' (€1.142).



Super shot anche per Eugenio 'Eugol93' Sanchioni nel No Limit Hold'em Ultra KO Turbo da 100 euro di buy in e da 48.690 euro di montepremi (Evento #31). Il regular di Fabriano ha battuto allo sprint 'Cerozz911', runner up per 3.460 euro, e Alessandro 'surini93' Surini, terzo classificato per 1.228 euro, e ha così incassato una vincita da più di 8.000 euro.



Successi, infine, per uno scatenato 'VentoDallEst' (€11.833) nel No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #30), 'siriachiado7' (€7.179) nel No Limit Hold'em Turbo da 50 euro di buy in (Evento #32) e per il player 'Gabrianno' (€4.576), dopo un mega deal a 6, nel No Limit SuperStack da 5 euro di buy in (Evento #29).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Marco 'Granbasso' Baglioni



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



ICOOP 25 - Thursday Bigger 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 522

Montepremi Totale: €117.450

Final Table Pay Out



Marco 'Granbasso' Baglioni - €18.573

Luca 'steva10' Stevanato - €11.308

Benderrr96 - €7.972

eisenpower8 - €4.024

bimbo679 - €4.812

Eugenio 'pera276' Oribe Peralta - €2.701

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €1.980

byebyebella - €1.254



ICOOP 28 - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.812

Montepremi Totale: €81.540

Final Table Pay Out



Nikol 'barabbic' Babic - €9.934

Mirkozena - €5.811

Manuele 'EagleSupport' Ciccarelli - €3.512

kitty4u1989 - €2.581

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €1.722

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €1.341

gaggio22 - €1.586

Andre_9495 - €1.142



ICOOP 30 - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€60.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 935

Montepremi Totale: €84.150

Final Table Pay Out



VentoDallEst - €11.833

frenk0008 - €7.088

Kingkong1277 - €4.166

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €3.815

Gastone KK. - €1.927

SailonWave - €1.579



ICOOP 31 - NL Hold'em Ultra KO Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 541

Montepremi Totale: €48.690

Final Table Pay Out



Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €8.048

Cerozz911 - €3.460

Alessandro 'surini93' Surini - €1.228

lukettostars - €1.039

siriachiado7 - €2.437

DenValdaEn - €1.846

Matteo 'sgrillex' Sarais - €509

Manuele 'EagleSupport' Ciccarelli - €568

alongwaytobepro - €959



ICOOP 32 - NL Hold'em Turbo [€35.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.028

Montepremi Totale: €46.260

Final Table Pay Out



siriachiado7 - €7.179

LAFAL10 - €5.055

piuma403 - €3.560

Gianlucamar7 - €2.507

erikkk95 - €1.766

Andrea 'SUPERCAMOZ' Camozzi - €1.244

blackjac651 - €876

CasoeCaos - €617

Leon123205 - €434