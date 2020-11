Inizia il mese di novembre e continuano i tornei ICOOP. E' andato in archivio l'evento 34 con un deal tra 93antocapo93 e alfredigno1. Oggi si giocheranno 3 day2, compreso l'Highroller con davidecalva al comando del chipcount. Non solo ICOOP visto che nella notte arriva anche la vittoria di Dario "bonzo" Nittolo al Need For Speed.

Iniziamo dall'Evento 33 delle ICOOP, il €50 NL Hold'em Special Progressive KO €100.000. Il montepremi è arrivato a €185.265 e una prima moneta da 10.671 euro grazie a 4.117 giocatori iscritti, 728 ITM e 259 al day 2 con lacox93 al comando su pokerlive509. In top-10 anche madmaxforti al 5° posto.

Nell'evento 34 c'è stato un deal tra i primi 2. 93antocapo93 si porta a casa più di 9 mila euro, alfredigno1 si porta a casa quasi 7.500 in un torneo da 7.991 iscritti.

Oggi si gioca anche il day 2 del domenicale più ricco del 1 novembre, il GigaStack arrivato a superare i 233 mila euro di montepremi con 2593 iscritti e in testa c'è NUTinLOVE con più di 10 milioni in chips. Oggi saranno in 173 a continuare a sognare la prima moneta da €16.251,43.

Sarà day2 anche all'evento 36, l'Highroller dove nella notte è scoppiata la bolla con esattamente 87 player left. Gli iscritti che hanno pagato il buy-in da €250 sono stati 469 per un montepremi arrivato a superare i 105 mila euro. Al comando troviamo Davide ‘davidecalva’ Calvaresi su ibra8724, con un leggero vantaggio rispetto a ViKtorKing88 e al resto del field.

Chiudiamo col Need For Speed che ha visto 139 iscritti per un prizepool arrivato a €12.510. La vittoria va a Dario "Bonzo" Nittolo che incassa la prima moneta da €2.606 superando in heads up Gianluca “Blo0dMoNeY” Speranza. Terzo posto per micidial88, in 4° posizione anche Andrea “OMG?_?JOKER” Carini per un final table davvero di lusso.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.





ICOOP-33 - €50 NL Hold'em Special Progressive KO €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4117

Montepremi Totale: €185.265

Top Chipcount

1.lacox93 2.593K

2.pokerlive509 2.444K

3.lillo1972282 2.391K

ICOOP-34 - €10 SuperStack €40.000

Buy-in: €10

Entries: 7991

Montepremi Totale: €71.919

Final Table

1.93antocapo93 €9.005,33

2.alfredigno1 €7.479,35

3.KKINGFED €4.888,20

4.fiorello97kr €3.484,47

5.zeidof.it €2.483,85

6.lupus56 €1.770,56

7.marcocarni89 €1.126,12

8.GBM2020 €899,68

9.donlinuzzo52 €641,31

ICOOP-35 - €100 GigaStack €175.000

Buy-in: €50

Entries: 4117

Montepremi Totale: €185.265

Top Chipcount

1.NUTinLOVE 10.041.894

2.cerbokevin92 9.071.219

3.Eka2811 8.857.822

ICOOP-36 - €250 NL Hold'em HIGHROLLER €75.000

Buy-in: €250

Entries: 469

Montepremi Totale: €105.525,00

Top Chipcount

1.davidecalva 817K

2.ibra8724 730K

3.ViKtorKing88 562K

NEED FOR SPEED

Buy-in: €100

Entries: 139

Montepremi Totale: €12.510,00

Final Table

1.dariobonzo €2.600,30

2.Blo0dMoNeY €1.959,23

3.micidial88 €1.472,88

4.OMG?_?JOKER €1.107,25

5.Granbasso €823,39