Nella notte si sono completati i 3 tornei delle ICOOP iniziati domenica, ma sono andati in scena altri tornei e l'immancabile Need For Speed vinto anche lunedì da un nome noto: Salvatore “totosara_93” Saracino.

L'evento #33, con 100k garantiti (e montepremi poi salito oltre i 185K grazie ai 4117 iscritti) è stato vinto da ThE_LeeGgEnD a cui va una prima moneta da €10.671,04 considerando anche le taglie raccolte. E' andato in archivio anche l'evento #35, il GigaStack vinto da mim73 a cui vanno più di 16 mila euro di prima moneta mentre KINGpep50 deve accontentarsi di un secondo posto comunque da €11.582,87.

L'evento #36 Highroller è andato a IownYouDrunk ma anche qui risalta un altro runner up di KINGpep50, abbonato ai 2° posti comunque ricchi visto che anche da questo torneo porta a casa più di 7K. Solo 24° davidecalva che aveva chiuso al comando del chipcount il day1, e finisce un posto sopra ad Andrea "OMG?_?JOKER" Carini.

Ieri si è giocato anche l'evento #39, il 3-Stacks da 40K, arrivato a €51.975,00 e vinto da Eka2811 con una prima moneta da €7.867,01. Al SuperStack 6-Max ci sono stati 8.737 iscritti per un monteprimi vicino agli 80K, a fronte di un buy-in da 10€. La vittoria da €2.560,42 è andata a itman87. All'evento #41, il Monday Bigger che ha visto 530 giocatori ai tavoli per un prizepool da €119.250, siamo rimasti in 35 player left a giocarsi una prima moneta da €8.508.98. Al comando del chipcount troviamo Dogsitter86, ma vicinissimi ci son uncleseby_broke e Dezva.

Demoniale vince l'evento #42 e ha la meglio sui 1.269 iscritti per un prizepool superiore ai 57K. Rimane un pò sottotono l'evento 43 che raccoglie 770 iscritti che hanno comunque permesso di superare il garantito di 50K portando il montepremi a €69.300,00, con una prima moneta da €4.803,86 incassata da JD.89K.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che ieri ha visto 118 giocatori ai tavoli per un montepremi da più di 10K. La vittoria va a Salvatore “totosara_93” Saracino. Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

ICOOP-33 - €50 NL Hold'em Special Progressive KO €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4117

Montepremi Totale: €185.265

1.ThE_LeGgEnD @10.671,04

2.anycard87 €10.667,28

3.SkeZzZz €6.104,38

ICOOP-35 - €100 GigaStack €175.000

Buy-in: €100

Entries: 2.593

Montepremi Totale: €233.370,00

1.mim73 €16.251,43

2.KINGpep50 €11.582,87

3.Built toKill €8.256,67

ICOOP-36 - €250 NL Hold'em HIGHROLLER €75.000

Buy-in: €250

Entries: 469

Montepremi Totale: €105.525,00

1.IownYouDrunk €7.708,61

2.KINGpep50 €7.708,19

3.TomDilly €4.717,28

ICOOP-39 - €50 NL Hold'em €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1.155

Montepremi Totale: €51.975,00

1.Eka2811 €7.867,01

2.WellJell_667 €5.577,06

3.Mattia711 €3.954,33

ICOOP-40 - €10 NL Hold'em SuperStack €30.000

Buy-in: €10

Entries: 8.737

Montepremi Totale: 78.633,00

1.itman87 €2.560,42

2.MACETE70 €2.582,35

3.hagakhan €3.561,47

ICOOP-41 - €250 NL Hold'em Monday Bigger €80.00

Buy-in: €250

Entries: 530

Montepremi Totale: €119.250,00

Top Chipcount:

1.Dogsitter86 1.657.871

2.uncleseby_broke 1.636.575

3.Dezva 1.632.616

ICOOP-42 - €50 NL Hold'em Deep-Turbo €40.00

Buy-in: €50

Entries: 1.269

Montepremi Totale: €57.105,00

1.demoniale €8.511,11

2.II113II118II €5.982,06

3.10agosto2012 €4.205,01

ICOOP-43 - €100 NL Hold'em 8-Max €50.00

Buy-in: €100

Entries: 770

Montepremi Totale: €69.300,00

1.JD.89K €4.803,86

2.Kelevra0000 €4.803,26

3.tony481 €2.879,13

NEED FOR SPEED

Buy-in: €100

Entries: 118

Montepremi Totale: €10.620,00

1.totosara_93 2.320,35

2.UDM71 €1.720,69

3.ROOR_17 €1.276,04